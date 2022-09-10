بصورة من الذكريات.. إلهام شاهين تستعيد ذكرياتها برفقة شقيقها

استعادت الفنانة إلهام شاهين، ذكرياتها جمهورها بصورة من الذكريات، نشرتها علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت إلهام شاهين برفقة شقيقها من طفولته ، مما نال اعجاب متابعيها.

وحرصت إلهام شاهين على حضور حفل المطربة آمال ماهر بمدينة العملين الجديدة وكانت من أوائل الحضور.

وعلقت إلهام على عودة آمال لجمهورها مرة أخرى من خلال تدوينة قامت بكتابتها على صفحتها الشخصية قائلة: حفل آمال ماهر فى العلمين .. الله على مصر و جمالها.. الرقى و الشياكه فى العلمين .. مع منظر البحر الساحر وفنانة من أجمل أصوات مصر .. الطرب الممتع مع آمال ماهر .