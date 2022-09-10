سأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام.. عمر كمال يكشف انفصاله عن حبيبته

أعلن الفنان عمر كمال، فى تصريحات تليفزيونية عن سر انفصاله عن سيدة كان من المقرر أن تكلل علاقتهما بالزواج ، قبل أن يتم الانفصال بينهما.

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وتابع عمر كمال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “تفاعكلم” : كان من المفترض أن أقوم بالإقدام على خطوة الزواج فى نهاية الصيف الحالى ، ولم يحدث توافق.

وتابع عمر كمال : لم أعلن عن اسم السيدة التى كنت على علاقة حب بها ، فعلى الرغم من أن الصحافة سردت بعض الأسماء إلا أنني لم أبوح بالاسم.

واضاف عمر كمال : "قرارى بعدم الإعلان عن اسمها لاني هحاسب على فاتورة أي شىء بتعمله ففي النهاية سيقولون زوجة أو خطيبة عمر كمال ، لذا فالإعلان عن اسم أي سيدة ارتبط بها سيكون قبل الفرح بأيام".

وكان قد كشف الفنان عمر كمال خلال استضافته فى البرنامج عن سبب مقاضاة الفنان تامر عاشور له .

حيث قال عمر كمال فى برنامج تفاعلكم : لما تامر عاشور نزل أغنية قولوا له سماح قال للناس تغنيها، فغنتها ونزلتها، وما كنتش وقتها اتشهرت لسه، ففوجئت إنه رافع عليا قضية تعويض، وخلصتها اول امبارح"، حسب لقائه ببرنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه سارة دندراوي عبر قناة العربية.