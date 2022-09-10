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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير العدل: الحق فى تنمية الشعوب عنوان اجتماع القاهرة السادس لرؤساء المحاكم الدستورية

وزير العدل
وزير العدل

قال عمر مروان وزير العدل ، إن الحق فى تنمية الشعوب هو عنوان هذا الاجتماع بما يحقق الاستفادة من عوائده فى إطار من المساواة والعدالة ، والمواطنة تنطلق الشعوب نحو التنمية فى إطار الوحدة والتعاون الإفريقى.


وأضاف " مروان " خلال كلمته  فاعليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمحاكم العليا  ، أن الاجتماع يحرص على مشاركته الدول الافريقية  ، منوها أن المحكمة الدستورية العليا المصرية وضعت حجر الأساس وتنمية هذا المحفل عام بعد عام ايمانا بدور العمل المشترك بين أبناء الوحدة الإفريقية  .


بدأت منذ قليل فاعليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، تحت عنوان  دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب،  بمشاركة 40 دولة إفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستورى ومحكمة عليا بإجمالى 126 مشاركًا فى أعمال الاجتماع ما بين رئيس محكمة ورئيس مجلس.

 

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