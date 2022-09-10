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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة دسوق بـ كفر الشيخ يقود حملة مكبرة للنظافة.. صور

رئيس مدينة دسوق
رئيس مدينة دسوق

قاد المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافطة كفر الشيخ، يرافقه المحاسب أحمد سلطان، نائب رئيس المركز والمدينة لجهاز النظافة والتجميل بحملة نظافة مكبرة بمدخل المدينة من ناحية طريق المستشفى العام  حتى تقاطع طريق فوة.

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وفي سياق متصل، تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق سير العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق ومتابعة خطوط سير المعدات ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ، ورفع الأتربة  بالإضافة إلى تكثيف النظافة.

ووجه بالتنسيق مع القسم الزراعي «المشتل» باستكمال أعمال تقليم وتهذيب الأشجار بجوار المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد  ورى الأحواض الزراعية، واستكمال أعمال التهذيب بالحدائق العامة والمداخل والمخارج وأمام المدارس فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين.

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منظومة النظافة جامعة كفر الشيخ المخلفات برلمان الشباب كفر الشيخ حملة نظافة حملة مكبرة

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