تكريم المتميزين في المعسكر التدريبي لإعداد كوادر برلمان الشباب في كفر الشيخ

شهد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مساء اليوم، ختام المعسكر التدريبي الأول لإعداد كوادر برلمان الشباب ببلطيم، وذلك بحضور 63 شاباً وفتاة من أعضاء البرلمان.



أكد، محروس، خلال لقائه بالشباب أن تلك المعسكرات التدريبية تسعي لبث الكثير من الصفات الإيجابية لدي الشباب والفتيات مثل التعاون والمشاركة والتعلم خاصة ادوات الرقابة البرلمانية وكيفية استخدامها، منوهًا عن البرنامج القومي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة حاليًا وهو مبادرة "تصدوا معنا لمواجهة الشائعات والظواهر السلبية كافة".



وتابع، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه تم البدء في مركز التنمية الشبابية الذي سيحتضن المواهب الشبابية كونه سيكون متنفساً شبابياً قوياً به الكثير من الخدمات، مشيراً إلى أن حمام السباحة فقط الذي سيتم إنشاؤه تصل تكلفته لملايين الجنيهات.



كما كرَّم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المتميزين في المعسكر التدريبي الأول لإعداد كوادر برلمان الشباب ببلطيم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وعبد الناصر طه، وهشام فتح الله، وفوقية بدر، ودعاء رمضان وغاده سمير، وأميرة عادل، وداليا الشامي.

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