جامعة الوادى الجديد تنهى استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

أعلن رئيس جامعة الوادي الجديد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي اليوم السبت عن الانتهاء من جاهزية كليات الجامعة، وإنهاء كل الإجراءات اللازمة؛ استعدادًا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي، لبدء العام الجامعي "2022 -2023".

وقال رئيس جامعة الوادي الجديد ، إنه تم وضع جدول لإجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد، وفق الجدول الموضوع من قبل شئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر كلية الطب البشرى لطلاب الخارجة وباريس والطلاب من المحافظات الأخرى، ومقر مكتب الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة وبلاط والفرافرة، تسهيلا على الطلاب من مشقة السفر، والانتقال إلى مقر الجامعة بمدينة الخارجة.

وأضاف أنه في إطار استعدادات الجامعة للعام الجامعي الجديد، فقد تم البدء في صيانة المدن الجامعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب، حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع والتفوق.

وأوضح رئيس جامعة الوادي الجديد أنه يتم العمل على الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية والتطوير الشامل في بعض مبانيها؛ وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين.

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ومن جانبه قال نائب رئيس جامعة الوادي لشئون التعليم والطلاب الدكتور أحمد سيد حرباوي، إن الجامعة حريصة على توفير احتياجات العملية التعليمية وتجهيز كل القاعات والمدرجات والمعامل الطلابية والمدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن حسن سير العملية التعليمية وكذلك الأمن والراحة للطلاب، من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية.