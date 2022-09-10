أحمد المالكي: الحديث عن خدمة المرأة لزوجها واجب ولا فضل تجرؤ على الدين|فيديو

رد الشيخ أحمد المالكي ، من علماء الأزهر الشريف على الجدل المثار حول واجب خدمة المرأة لزوجها ، قائلا :" مستغرب لماذا يستدعي الناس هذه المسألة .. والناس مش عارفة تفرق بين الواجب والفرض .. والحديث عن مثل هذا الأمر تجرؤ على دين الله " .

وأضاف الشيخ أحمد المالكي ، خلال برنامج " بيت دعاء " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن هناك أدلة قطعية في كتاب الله عز وجل ، وسنة رسول الله في هذه المسألة ، متابعاة : "رويدا على الأسرة وتماسك الأسرة أساس المجتمع " .

وتابع ، أن ما يحدث من قضايا القتل سبب غياب دور الأسرة ، وانتشار حالات الطلاق ، وظاهرة أولاد الشوارع ، والشذوذ ، والانحلال الأخلاقي .

وأردف ، أن دور الأم في بيتها يتصعد لأن تكون وزيرة داخلية ، ومالية ، وتضامن في بيتها ، فضلا عن كونها مدرسة لأولادها ، متابعا :" لما نختار صح مش هنقول حقي وحقك " .