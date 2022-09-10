عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

#قدرات_تمريض_ظالمة..

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

طلاب تمريض
طلاب تمريض

دشن طلاب تمريض على مستوى الجمهورية ، هاشتاج #قدرات_تمريض_ظالمة.. تعبيرا عن غضبهم بسبب امتحان القدرات الذي رسب بسببه أعداد كبيرة من مختلف معاهد التمريض على مستوى الجمهورية.

حيث قالت مي شعبان سعد، الطالبة بمعهد الحسين الجامعي، الحاصلة على مجموع 93% إن امتحان القدرات جاء تعجيزي لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، ولأول مرة يتم تغييره عن السنوات الماضية ليتحول من امتحان "روتيني" إلى امتحان يقضي على أحلام الطلاب في الالحتاق بكلية تمريض.

صور مسربة لامتحان القدرات الخاص بطلاب معاهد التمريض

امتحان قدرات تمريض تعجيزي

وأضافت "مي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الامتحان جاء عبارة عن 50 سؤال في 11 ورقة، كلهم عبارة عن تشخيص للمرضى ومواقف طبية يصعب على طلاب كلية طب القصر العيني الإجابة عليهم في 60 دقيقة فقط، مطالبة بإعادة الامتحان بما يتماشى مع اللائحة الموضوعة له.

وقالت إيمان الأمير عرفة، الطالبة بمعهد فني تمريض الأزهر بدمياط الجديدة، إنها حاصلة 95%، ولن تستطيع الالتحاق بكلية التمريض التي تقبل من 75% بسبب امتحان القدرات التعجيزي.

صور مسربة لامتحان القدرات الخاص بطلاب معاهد التمريض

مخالفة للائحة الامتحان

وأضافت إيمان أن الامتحان لم يطبق به اللائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات حيث ينص على أن يتضمن الامتحان 25% لغة عربية، و25% اختبار للسمات الشخصية واختبار للنقد البناء، و25% لغة إنجليزية، بالإضافة إلي مقابلة شخصية، ولكن هذا لما يحدث على الإطلاق.

وتابعت: "حرام اللي بيحصل فينا دا الامتحان كان غير متوقع علي الإطلاق، تضمن ٥٠ سؤال لغة إنجليزية عبارة عن مواقف طيبة لم تُدَّرس للطلبة إطلاقا ولم يتعاملوا مع مثل هذه الأسئلة قبل ذلك، وهذا مخالف للوائح التي أصدرها المجلس الأعلي للجامعات.

واستطردت: "معندناش مشكلة في تغيير شكل الامتحان لكن كنا لازم نتبلغ ونعرف إن الإمتحان مش هيبقى روتيني وهيكون كله مواقف طبية إيمان، 5 سنوات بنذاكر ونصرف على الدروس ولا حد حاسس بينا.. دا امتحان تعجيزي وفوق مستوى الطالب المتفوق".

صور مسربة لامتحان القدرات الخاص بطلاب معاهد التمريض

حرام مستقبل ولادك يضيع 

واستغاثت إيمان بوزير التعليم العالي قائلة: "حرام مستقبل أولادك يضيع بسبب امتحات من المفترض أنه روتيني.. انا جايبة 95% ومش هعرف ادخل كلية تمريض .. دا يرضي مين؟!".

وقال محمود محمد فكري، الطالب بمعهد فني تمريض الفيوم، والحاصل على 82%، إن المعهد به قرابة 500 طالب، معظمهم راسب، وعدد الناجحين لم يتجاوز 10 طلاب.

وأضاف: "تفاجئنا بصعوبة الامتحان تعجيزي وفاق مستوي الطالب، ولم يرد إلينا في دراستنا السابقه وكان المطلوب منا اجتيازه خلال ٦٠ دقيقه فقط وتم رسوب الطلاب بنسبة ٩٧% ومنهم من هم حاصلين ٨٩% إلي ٩٩% ".

صور مسربة لامتحان القدرات الخاص بطلاب معاهد التمريض

وقفة احتجاجية غدا 

وطالب مصطفى حسن حفظي، الطالب بالمعهد الفني الصحي تمريض بالزقازيق، والحاصل على 91%، المسئولين بسرعة إيجاد حل لمشكلتهم لان مستقبل طلاب معاهد التمريض على مستوى الجمهورية "اتدمر".

وأشار مصطفى، إلى أن الامتحان تعجيزي للغاية لدرجة أن 621 طالب بالمعهد لم ينجح منهم سوى طالبة وحيدة فقط، مؤكد على أن طلاب كليات تمريض سينظمون وقفة احتجاجية غدا أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة بإعادة الامتحان ومنح فرصة عادلة للطلاب لتحقيق حلمهم.

صور مسربة لامتحان القدرات الخاص بطلاب معاهد التمريض
قدرات تمريض ظالمة امتحان قدرات تمريض معاهد التمريض تنسيق الجامعات تنسيق كلية تمريض اخبار التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

مليون دولار ... تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة خلال الميركاتو الصيفي

اعترافات مدير المدرسة المتهم بهتك عرض معلمة.. تعرف عليها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. كيف تحصل عليها؟

موعد مباراة فيوتشر وإف سي بول الأوغندي والقنوات الناقلة في الكونفدرالية

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

المحاضرة في الاستاد والحصة بـ250 ألف جنيه.. قصص من ملف مافيا الدروس الخصوصية

وزير الصحة: أحلم بالنزول بنسبة الولادة القيصرية إلى 50% خلال 3 شهور

بعد محاولتها الصلح معه.. تصرف مفاجئ من شيرين عبد الوهاب تجاه عمرو دياب

ساعة النجدة.. آبل ووتش ألترا تنقذ حياتك أينما كنت

30 حيوانًا.. ما مصير الكلاب المدللة التي رافقت الملكة إليزابيث؟

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش الأكل بس.. أسرار وراء طول عمر الملكة إليزابيث |تعرف عليها

أنا بنت وخافوا ربنا شوية.. أجرأ إطلالات منى فاروق بعد تصريحها المثير للجدل| شاهد

لو بتعاني من الشخير وانت نايم.. تعرف على أسبابه وطرق علاجه

فستان جرئ.. ياسمين الخطيب تتألق بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

أتمنى في غيري أنا ميفكرش.. ضرة المطربة بوسي تشعل غيرتها

سأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام.. عمر كمال يكشف انفصاله عن حبيبته

تعرف على وصية الأمير فيليب بخصوص جثمانه إلى زوجته الملكة إليزابيث.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ