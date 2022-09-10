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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء التنسيق الداخلي لأقسام كلية البنات بجامعة عين شمس

بدء التنسيق الداخلى
بدء التنسيق الداخلى لأقسام كلية البنات للاداب والعلوم والترب

بدأ اليوم السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ أعمال التنسيق الداخلي، بكلية البنات جامعة عين شمس للطالبات الجدد وتسجيل رغباتهن لأقسام الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية أ. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، أ. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا.د أميرة يوسف عميدة الكلية أ.د مى حلمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 
وتستمر أعمال التنسيق الداخلي حتى يوم الأحد ٢٥ سبتمبر الجاري. 
 

وأوضحت ا.د أميرة يوسف، أنه يتم استقبال وتسجيل الطالبات المقبولات بالكلية للعام الجامعي " ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ حيث يتم التعامل معهم من خلال جدول تنسيق يومى معلن تم تقسيم الطالبات  فيه حرصًا من ادارة الكليه على تجنب التزاحم مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجامعة، وذلك بسبب ظروف فيروس" كورونا " بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة للطالبات الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور .
وقالت ا.د مى حلمى إن الطالبه ترتب رغباتها العشرة حسب توافقها مع شروط الالتحاق بأقسام الكلية المختلفة.   
 

ويشترط تقديم ما يفيد حصول الطالبه على تطعيم فيروس كورونا المستجد،  وعلى من لم تتلق أية جرعات تطعيم التوجه إلى مستشفيات جامعة عين شمس _اكادمية القلب (الدور الخامس) المركز الرئيسى للتطعيمات والذى يعمل جميع أيام الأسبوع من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساء
ليتلقى التطعيم والحصول على ما يفيد  لتقديمه للمركز الطبي.

 

وأكدت الاستاذة الدكتورة اميرة يوسف عميدة الكليه أنه تم الإعلان عن خطوات تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" . 

 


إلى جانب تواجد أعضاء اتحاد الطالبات بالكلية ومشاركتهم في استقبال الطالبات الجدد وإرشادهم، بإشراف من إدارة رعاية الشباب ومشاركة إدارات الكلية المختلفة لحين انتهاء إجراءات التسجيل. 

 


وأوضحت أ.د مى حلمى أن الأوراق المطلوبة للتنسيق الداخلي هي شهادة الثانوية العامة أصل وصورة، شهادة الميلاد إلكترونية  بها الرقم ثلاثي أصل وصورة، صورة البطاقة الشخصية ،بطاقة الترشيح أصل وصورة و ٦ صور شخصية حديثة (٤×٦)، شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا ( الجرعة الاولى على الأقل).
 

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