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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أوجب النفقة

وكيل الأزهر السابق: لم ينص القرآن على وجوب أجر للزوجة

عباس شومان
عباس شومان

أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، أن القرآن لم ينص على وجوب أجر للزوجة بل أوجب النفقة.
 

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وكتب عباس شومان عبر الفيسبوك: لم ينص القرآن على وجوب أجر للزوجة بل أوجب النفقة، وهي تختلف عن الأجرة، وهي واجبة بسبب الزواج وليس الإرضاع، بدليل وجوبها على الزوج ولو لم تنجب الزوجة.

وكان الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، قال إن جميع النساء في العالم منذ قديم الزمان لم تطلب أجر مقابل الرضاعة، ولكن الله فرض إعطاء المرأة أجر مقابل الرضاعة من خلال إكرامها ومعاملتها بصورة حسنة والحفاظ عليها دون التقليل منها وعدم طلاقها.

وأضاف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الله فرض على الرجل توفير المهر للمرأة قبل الزواج، ولابد من تأمين مستقبل المرأة وحياتها عند الطلاق.

وأوضح الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، أن الزوجة المصرية لم تقصر في أي دور أثناء حياتها الزوجية، ولابد من توفير تأمين كامل لها بعد الطلاق، كما أن المرأة المصرية قدمت العديد من التنازلات من أجل الحفاظ على الحياة الزوجية.

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