إنتر ميلان يفوز على تورينو بشق الأنفس في الدوري الإيطالي

نجح فريق إنتر ميلان في تحقيق الفوز بصعوبة على نظيره تورينو، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وسجل بروزوفيتش الهدف في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد إيدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز في خط الهجوم لفريق إنتر ميلان.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: ديماركو – دي فري – سكرينيار

خط الوسط: دارميان- هاكان- بروزوفيتش- باريلا- دومفريس

في الهجوم: لاوتارو مارتينيز – دجيكو

وبهذه النتيجة، يحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 12 نقاط، بينما يحتل فريق تورينو المركز السابع برصيد 10 نقاط، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.