عاجل
أخبار التوك شو..أحمد موسى: الإخوان جماعة دم وإرهاب.. بحضور أبو العينين.. رئيس الوزراء يتفقد منتجع كليوباترا شرم الشيخ عرض حكايات شارع الصابحة يحصد المركزالأول بمسابقة نوادي المسرح بمهرجان القاهرة التجريبي إطلاق قافلة طبية بالركابية للكشف الطبي على 1173 مواطنا بالمجان محاضرات ثقافية وورش حكي بثقافة الفيوم أخبار التعليم ..التعليم العالي: الجامعات الأهلية تطرح برامج دراسية مُتميزة لتلبية احتياجات سوق العمل..محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار الوظائف القيادية بالتربية والتعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ..التعليم العالي: الجامعات الأهلية تطرح برامج دراسية مُتميزة لتلبية احتياجات سوق العمل..محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار الوظائف القيادية بالتربية والتعليم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

 

التعليم العالي: الجامعات الأهلية تطرح برامج دراسية مُتميزة لتلبية احتياجات سوق العمل
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، اجتماعًا مع مجلس جامعة المنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ود. عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، وأ. أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسادة أعضاء المجلس.

محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار الوظائف القيادية بالتربية والتعليم
 

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع لجنة الوظائف القيادية والاشرافية والمشكلة بالقرار رقم 931 لسنة 2022، لاختبار المتقدمين لشغل عدد من المناصب القيادية بمديرية التربية والتعليم والتي تم الاعلان عنها بوسائل الاعلام المختلفة وذلك لإختيار الأكفأ والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

 

كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 توفر وظائف مضمونة
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، يتزايد معدلات البحث عليها بصورة كبيرة فى الفترة الحالية على كل محركات ومؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، ويأتي ذلك خصيصآ بعد أن اغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غلق تنسيق المرحلة الثالثة.

بدء التنسيق الداخلي لأقسام كلية البنات بجامعة عين شمس
بدأ اليوم السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ أعمال التنسيق الداخلي، بكلية البنات جامعة عين شمس للطالبات الجدد وتسجيل رغباتهن لأقسام الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية أ. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، أ. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا.د أميرة يوسف عميدة الكلية أ.د مى حلمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

الوادي الجديد: تنفيذ برنامج تدريبي لموجهي ومعلمي العلوم بالإدارات التعليمية
أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن الاستعداد والتجهيز لتنفيذ برنامج تدريبي لموجهي ومعلمي مادة العلوم بجميع الادارات التعليمية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 خلال ساعات قليلة عبر هذا الرابط
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022  ، غلق امس باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة 2022 لذلك ازداد البحث من قبل اولياء الامور والطلاب علي موعد ورابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .

خبير تعليم يضع روشتة طلابية بأهم النصائح الذهبية لبدء عام دراسي ناجح
أكد الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أنه لا يجب على الطالب أن يعود إلى المدرسة، مع بدء العام الدراسي الجديد، في حالة من التشاؤم أو اليأس جراء هبوط المستوى الدراسي له خلال السنوات الماضية، ولكن يجب عليه التحلي بالتفاؤل والأمل، وأن يعلم أن هذا مفتاح أول حل، ليحقق التغيير والاختلاف الإيجابي عبر السنة الدراسية المقبلة، فمن الضروري أن يبدأ معها عام دراسي جديد ومتميز.

قبل بدء العام الدراسي الجديد.. خبير تربوي يوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة
مع دخول موسم العام الدراسي الجديد، يبدأ طلاب الثانوية العامة السعي من أجل تحقيق أحلامهم، لذا تعتبر هذه المرحلة الدراسية من أكثر المراحل التي يسلط عليها الضوء بشكل كبير، لذا نوجه لطلاب الشهادة الثانوية 2022-2023 أهم النصائح التي تساعدهم في الوصول إلى هدفهم قبل بدء العام الدراسي الجديد.

 

اخبار التعليم في مصر اخبار التعليم الأخبار التعليمية صدى البلد وزير التعليم العالى والبحث العلمى مجلس جامعة المنيا أسامة القاضي محافظ المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية لـ مرتضى منصور| الهلال يدرس منح مكافأة كأس سوبر لوسيل للزمالك

بالأسماء.. بيراميدز يعلن رحيل 3 نجوم عن الفريق

اتوكس هنتجوز ونخلف وأنت نايم .. منى فاروق تحرج صديقها | شاهد

لو مخدتش الـ100 جنيه.. كيفية تقديم تظلمات التموين 2022 للدعم الاستثنائي؟

انضم بالفعل.. شوبير يُعلن عن صفقة جديدة لـ الأهلي

الأهلي يعلن ضم 4 صفقات من العيار الثقيل خلال ساعات.. تفاصيل

وفاة الملكة إليزابيث تؤجل قرار كلوب بمعاقبة محمد صلاح.. تفاصيل

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

ترشيحاتنا

فشل مفاوضات صفقة تبادلية بين الزمالك والبنك الأهلي

ما حكم الدين في تتبع عورات الناس والخوض فيها؟ دار الإفتاء ترد

شاهد أجمل 10 نساء في العالم .. بيلا حديد الأولى

سعر أقل عيار ذهب اليوم 11-9-2022

مفاجآة في ثروة الملكة إليزابيث |كم تملك؟

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 : مصدر دخل إضافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير لوكاندة أمريكية يصور النزلاء عُراة .. لن تصدق أين أخفى الكاميرا

جمال شعبان يهاجم محمد رمضان | اعرف السبب

نستخدمه يوميا| احترس .. طعام شائع فى كل بيت يسبب الفشل الكلوى

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل قرص شهية

فيديو

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ