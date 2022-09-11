أخبار التعليم ..التعليم العالي: الجامعات الأهلية تطرح برامج دراسية مُتميزة لتلبية احتياجات سوق العمل..محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار الوظائف القيادية بالتربية والتعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

التعليم العالي: الجامعات الأهلية تطرح برامج دراسية مُتميزة لتلبية احتياجات سوق العمل

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، اجتماعًا مع مجلس جامعة المنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ود. عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، وأ. أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسادة أعضاء المجلس.

محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار الوظائف القيادية بالتربية والتعليم



ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع لجنة الوظائف القيادية والاشرافية والمشكلة بالقرار رقم 931 لسنة 2022، لاختبار المتقدمين لشغل عدد من المناصب القيادية بمديرية التربية والتعليم والتي تم الاعلان عنها بوسائل الاعلام المختلفة وذلك لإختيار الأكفأ والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 توفر وظائف مضمونة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، يتزايد معدلات البحث عليها بصورة كبيرة فى الفترة الحالية على كل محركات ومؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، ويأتي ذلك خصيصآ بعد أن اغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غلق تنسيق المرحلة الثالثة.

بدء التنسيق الداخلي لأقسام كلية البنات بجامعة عين شمس

بدأ اليوم السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ أعمال التنسيق الداخلي، بكلية البنات جامعة عين شمس للطالبات الجدد وتسجيل رغباتهن لأقسام الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية أ. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، أ. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا.د أميرة يوسف عميدة الكلية أ.د مى حلمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

الوادي الجديد: تنفيذ برنامج تدريبي لموجهي ومعلمي العلوم بالإدارات التعليمية

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن الاستعداد والتجهيز لتنفيذ برنامج تدريبي لموجهي ومعلمي مادة العلوم بجميع الادارات التعليمية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 خلال ساعات قليلة عبر هذا الرابط

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ، غلق امس باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة 2022 لذلك ازداد البحث من قبل اولياء الامور والطلاب علي موعد ورابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .

خبير تعليم يضع روشتة طلابية بأهم النصائح الذهبية لبدء عام دراسي ناجح

أكد الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أنه لا يجب على الطالب أن يعود إلى المدرسة، مع بدء العام الدراسي الجديد، في حالة من التشاؤم أو اليأس جراء هبوط المستوى الدراسي له خلال السنوات الماضية، ولكن يجب عليه التحلي بالتفاؤل والأمل، وأن يعلم أن هذا مفتاح أول حل، ليحقق التغيير والاختلاف الإيجابي عبر السنة الدراسية المقبلة، فمن الضروري أن يبدأ معها عام دراسي جديد ومتميز.

قبل بدء العام الدراسي الجديد.. خبير تربوي يوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة

مع دخول موسم العام الدراسي الجديد، يبدأ طلاب الثانوية العامة السعي من أجل تحقيق أحلامهم، لذا تعتبر هذه المرحلة الدراسية من أكثر المراحل التي يسلط عليها الضوء بشكل كبير، لذا نوجه لطلاب الشهادة الثانوية 2022-2023 أهم النصائح التي تساعدهم في الوصول إلى هدفهم قبل بدء العام الدراسي الجديد.