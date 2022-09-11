أخبار التوك شو..أحمد موسى: الإخوان جماعة دم وإرهاب.. بحضور أبو العينين.. رئيس الوزراء يتفقد منتجع كليوباترا شرم الشيخ

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أحمد موسى: الإخوان جماعة دم وإرهاب.. وحاولوا اغتيال الرئيس السيسي أكثر من مرة

علق الإعلامي أحمد موسى، على تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي وحدات بحرية في قناة السويس وافتتاح القرية الأولمبية الخميس الماضي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد: عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، تشكك في المشروعات التنموية الكبرى؛ لأن الرئيس السيسي عقبة رئيسية وحيدة أمام عودة جماعة الإخوان الإرهابية لمصر.

بحضور أبو العينين.. أحمد موسى: رئيس الوزراء تفقد منتجع كليوباترا شرم الشيخ

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفقد عددا من فنادق شرم الشيخ التي يتم تطويرها وتوسعتها؛ للوقوف على استعداداتها لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، في نوفمبر المقبل 2022.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "رئيس الوزراء تفقد منتجع كليوباترا في شرم الشيخ وكان النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في استقبال رئيس مجلس الوزراء بمنتجع كليوباترا، وأكد أبو العينين على استمرار الاستعدادات وأعمال التطوير قبل قمة المناخ".

حقيقة ظهور تحور جديد بعد أوميكرون من كورونا | خبير يكشف ..فيديو

أكد الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعة، أن التحورات الجينية صفة في الفيروسات بصفة عامة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تحور يؤدي لظهور فيروس جديد وهو شبه مستحيل.

وقال فايد عطية خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن آخر تحور لكورونا كان أوميكرون، مؤكدا أن متحور أوميكرون كان به 5 تحورات وحدثت.

بعد 3 أسابيع .. تاج الدين يعلن مفاجأة عن جدري القرود |شاهد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة أعلنت عن أول حالة مصابة بفيروس جدري القردة بمجرد ظهورها.

لافتًا أن «جدري القرود» يشبه الوباء، لكن الأعداد المسجلة بالمرض بالآلاف وليس الملايين.

الفيروس ضعيف.. رسالة طمأنه للمصريين بشأن جدري القرود.. فيديو

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، أنه لا داعي للقلق من ظهور أول حالة إصابة بـ جدري القرود في مصر .

وقال أمجد الحداد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جدري القرود ينتقل بالتلامس والاحتكاك لفترة طويلة كي تنتقل العدوى ومن النادر أن ينتقل عن طريق الاستنشاق مثل كورونا ".

تفاصيل غرق طفلين بمدينة البرلس..فيديو

كشف محمد الشرابي شيخ الصيادين بمدينة البرلس، تفاصيل العثور علي جسمان الطفل كمون.

وقال شيخ الصيادين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" أهالي مدينة البرلس قاموا بالبحث علي الطفل كمون وعثروا عل جثمانه فجرا".

رباعي.. الصحة تناشد المواطنين الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة نجحت في توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية في مركز المصل واللقاح وجميع فروع فاكسيرا داخل المحافظات، بالإضافة إلى توفيره في عدد من الصيدليات الخاصة.



وأضاف "حسام عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية العام الحالي رباعي، يوفر حماية ومقاومة لـ 4 أنواع من الإنفلونزا الموسمية، موضحا أنه متاح للجميع بداية من سن 6 أشهر.

صندوق مكافحة الإدمان : 140 ألف مريض يترددون سنويا على مراكز العلاج ..فيديو

أكد دكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، أن نسب التعاطي في مصر تصل إلى 5.9% من الشريحة العمرية من 12 إلى 60 عاما، في حين تصل نسب الإدمان إلى 2.4% وهي نسب متوافقة مع المعدلات العالمية.

وقال عمرو عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه تلقينا خلال الفترة الماضية العديد من طلبات لعلاج الإدمان، مؤكدا أن الدولة طورت البنية التحتية للمرزاكز العلاجية حتى تستوعب حالات علاج الإدمان.

وزير الصحة يوجه بالتشغيل التجريبى لمستشفى شبرامنت بعد تطويره بنسبة 100%

قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفقد اليوم 7 مستشفيات خلال جولة ميدانية.

وأوضح عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة “الحياة، أن المستشفيات الـ 7 غاية فى الأهمية، بالنسبة لعدد المرضى الذين يتوافدون عليها.

هدى رمزي: الست اللي عاوزة تاخد مقابل الرضاعة ما تتجوزش وتريحنا

حلَّت الفنانة هدى رمزي، ضيفة ببرنامج "كلام الناس" للحديث عن كواليس من حياتها الفنية، وذكريات عن أعمالها الفنية.

وردَّت هدى رمزي، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، علي تريند الست غير ملزمة، قائلة:" كلام مش منطقي، ويا ريت الست اللي عاوزة تاخد مقابل للرضاعة؛ ما تتجوزش وتريحنا منها".