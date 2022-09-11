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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. تظهر اليوم كن أول الحاصلين عليها.. جامعة حلوان تتابع الكشف الطبي علي الطلاب الجدد‎..آثار عين شمس تستقبل الطلاب لبدء التنسيق الداخلي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

 

اليوم ..آثار عين شمس تستقبل الطلاب الجدد لبدء التنسيق الداخلي

أعلنت كلية الآثار جامعة عين شمس، مواعيد استقبال الطلاب واستلام أوراقهم تمهيدًا لمباشرة أعمال التنسيق الداخلي، حيث خصصت الكلية لذلك قاعة 160، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 11-13/9/2022م بعد تقسيم الطلاب إلى ثلاث مجموعات وفقًا للترتيب الأبجدي.

 

تنسيق الجامعات 2022.. بدء التقدم لشعبة اللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

بدأت كلية التجارة جامعة عين شمس، استقبال الطلاب الجدد المرشحين الكلية فى أول أيام التقديم ، وذلك لسحب الملفات وتقديم الأوراق واستكمال إجراءات القبول وذلك للعام الجامعى 2022- 2023.

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. اعرف نتيجتك عبر هذا الرابط

يترقب طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات ظهور نتيجة المرحلة بعد أن كانت قد استقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات  في اليوم الاخير لها اول امس عبر موقع التنسيق لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك بحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب، وذلك بعد ان تم مد المرحلة ليوم اخر حتى الخميس 8 سبتمبر.

 

اليوم .. جامعة حلوان تتابع الكشف الطبي علي الطلاب الجدد‎

تتابع جامعة حلوان اليوم  استقبال الطلاب الجدد  المرشحين لها عن طريق مكتب التنسيق بمرحلتي التنسيق الاولي و الثانية للعام الجامعي 2022 / 2023 لإجراء الكشف الطبي، وذلك تحت رعاية  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة.

 

15 سبتمبر.. موعد المقابلة الشفوية لبرامج الدبلوم والماجستير والدكتوراة بـ آداب القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد المقابلة الشفوية لبرامج الدبلوم والماجستير والدكتوراة لعام ٢٠٢٣ .

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .... تظهر اليوم كن اول الحاصلين عليها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 سجلت المنصات الإلكترونية المختلفة زيادة البحث عن رابط تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك بعد أن اغلق باب تنسيق الجامعات 2022، إذ تم غلق باب تسجيل الرغبات بالمرحلة مساء أمس الجمعة في تمام الساعة السابعة، ويترقب الطلاب موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

اخبار التعليم جامعة عين شمس تنسيق المرحلة الثالثة 2022 جامعة حلوان Jobs Education

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