عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. اعرف نتيجتك عبر هذا الرابط

طلاب
طلاب

يترقب طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات ظهور نتيجة المرحلة بعد أن كانت قد استقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات  في اليوم الأخير لها اول امس عبر موقع التنسيق لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك بحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب، وذلك بعد ان تم مد المرحلة ليوم آخر حتى الخميس 8 سبتمبر.

txt

التعليم العالي: الجامعات الأهلية تطرح برامج دراسية مُتميزة لتلبية احتياجات سوق العمل

txt

بتكلفة 3.3 مليارات جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة المنيا الأهلية

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ستظهر خلال 48 ساعة من انتهاء المرحلة.

وأضاف المصدر لصدى البلد، أن تنسيق المرحلة الثالثه 2022 مر دون شكوى ، بينما يستمر الطلاب في التسجيل حتى غدا الاربعاء الساعة السابعة مساء.


ويأتي الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة وعدد طلابها 
• تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات وفقاً لما يلي: 
الشعبة الحد الأدنى العدد 
الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% 37630 
الشعبة الأدبية 29124 
الإجمالي 66754 
• علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة(الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات(الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة. 
• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999.
 

تنسيق الجامعات طلاب المرحلة الثالثة المرحلتين الأولى والثانية التنسيق الالكترونى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو مخدتش الـ100 جنيه.. كيفية تقديم تظلمات التموين 2022 للدعم الاستثنائي؟

هدية لـ مرتضى منصور| الهلال يدرس منح مكافأة كأس سوبر لوسيل للزمالك

بالأسماء.. بيراميدز يعلن رحيل 3 نجوم عن الفريق

اتوكس هنتجوز ونخلف وأنت نايم .. منى فاروق تحرج صديقها | شاهد

الأهلي يعلن ضم 4 صفقات من العيار الثقيل خلال ساعات.. تفاصيل

انضم بالفعل.. شوبير يُعلن عن صفقة جديدة لـ الأهلي

البنك المركزي: رؤساء مجالس إدارات شركات استولوا على أموال مصرف مصري شهير..تفاصيل

عاجل .. برازيلي ينضم رسميا لـ صفوف الأهلي

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الطبية الجديدة بجامعة المنيا

بتكلفة 100 مليون جنيه.. "عاشور" يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة المنيا

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. اعرف نتيجتك برقم الجلوس عبر هذا الرابط

التعليم العالي في أسبوع.. مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يوما إضافيا.. إنهاء تنفيذ بيت مصر بـ باريس في إبريل .. وعاشور: مدينة الأبحاث تنظم دورة عن خصائص جودة المياه

ترشيحاتنا

علي جمعة : المرأة في مصر تعمل بنسبة 5،6% والرجل 35 دقيقة

محمد صلاح: عواد والونش أفضل لاعبي الزمالك أمام الهلال.. وتشكيل فيريرا خاطئ

اشتري الشبكة بسرعة.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد 11-9-2022

من 2014 مرطبتين.. من هى غيثة العلاكى زوجة سعد لمجرد ؟

البرتقالي والأسود الدانتيل.. ياسمين الخطيب تثير جدلا بجرأتها|شاهد

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أجمل 10 نساء في العالم .. بيلا حديد الأولى

مدير لوكاندة أمريكية يصور النزلاء عُراة .. لن تصدق أين أخفى الكاميرا

جمال شعبان يهاجم محمد رمضان | اعرف السبب

نستخدمه يوميا| احترس .. طعام شائع فى كل بيت يسبب الفشل الكلوى

فيديو

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ