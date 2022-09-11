نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. تظهر اليوم كن أول الحاصلين عليها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 سجّلت المنصات الإلكترونية المختلفة زيادة البحث عن رابط تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك بعد أن أغلق باب تنسيق الجامعات 2022، إذ تم غلق باب تسجيل الرغبات بالمرحلة مساء أمس الأول الجمعة في تمام الساعة السابعة، ويترقب الطلاب موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

وتتصدر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، تريند محرك البحث الشهير جوجل،على كل محركات ومؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، حيث بدأ الطلاب والطالبات اليوم الأحد 11 سبتمبر الجاري، في البحث عن موعد الإعلان عن النتائج، وذلك عقب غلق باب تسجيل الرغبات.

مواعيد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ستظهر خلال 48 ساعة من انتهاء المرحلة الثالثة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وفقًا لهذا فمن المتوقع أن تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022، وذلك بما أنه قد تم غلق موقع التنسيق يوم الجمعة فمن المتوقع ظهور النتيجة اليوم.

ويحرص موقع صدي البلد على تقديم خدمات تسهيلية كبيرة للطلاب حتى يستطيعوا معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة2022 ، يتيح موقع التنسيق الالكترونى نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وينشر موقع صدي البلد رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى اضغط هنا عند ظهورها .

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ويمكن للطلاب الاستعلام على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، فور اعتمادها وإعلانها رسميا على موقع التنسيق من قبل وزارة التعليم العالي، من خلال الخطوات التالية:

اضغط على هذا موقع التنسيق الإلكتروني .

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك ورقمك السري.

ستظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك إليها.

اطبع بطاقة الترشيح التي ستظهر لك واحتفظ بها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

يستطيع الطلاب المتقدمون في تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لـ تنسيق المرحلة الثالثة لـ تنسيق الكليات 2022 عبر الرابط من هنا وذلك للالتحاق بـ كليات المرحلة الثالثة 2022 أدبى من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

وصل عدد الطلاب المتقدمين حتى يوم الخميس الماضي 199 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023، وذلك بحد أدنى للمرحلة الثالثة هو 205 درجة بنسبة 50%.

ماذا تفعل بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وفور ظهورنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، ومعرفة الكلية التى تم ترشيحه إليها ينبغي على الطالب تجهيز أوراقه و إنهاء كافة إجراءات الالتحاق بالكلية واستخراج الكارنية وإجراء الكشف الطبي ودفع المصروفات الدراسية.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

كشفت مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، عن وجود أماكن خالية بالكليات والمعاهد، منها كليات الحقوق والآداب بنظام الانتساب الموجه لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم – علمي رياضة)، بالإضافة إلى كليات القدرات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشعبة الأدبية منها كليات التربية الرياضية والتربية النوعية والتربية الموسيقية والتربية الفنية، والمعاهد العليا الخاصة المتوسطة.

مؤشرات نتيجة المرحلة الثالثة 2022 جاءت كالأتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وكانت الحقوق انتساب موجه 57% والآداب انتساب موجه 59% وتربية فنية قد تصل لـ55% وتربية رياضية بنات وبنين 55% والخدمة الاجتماعية قد تصل لـ 56.5% ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 54% .

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

مؤشرات نتيجة المرحلة الثالثة 2022 تشير إلى أنه يوجد تشابه كبير بين تنسيق 2022 وتنسيق 2021 ولذلك بسبب اقتراب نسبة النجاح بين العامين والمجاميع .

مؤشرات نتيجة المرحلة الثالثة 2022 تؤكد أن طلاب الشعبة العلمية لديهم فرصة أكبر بالالتحاق بكليات مقابل الشعبة الأدبية .

مزايا خدمة التنسيق الالكتروني

- التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلاً من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت.