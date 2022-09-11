اليوم.. جامعة حلوان تتابع الكشف الطبي على الطلاب الجدد‎

تتابع جامعة حلوان اليوم استقبال الطلاب الجدد المرشحين لها عن طريق مكتب التنسيق بمرحلتي التنسيق الاولي و الثانية للعام الجامعي 2022 / 2023 لإجراء الكشف الطبي، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة.

و يقوم الطلاب بحجز الكشف الطبي على موقع جامعة حلوان من خلال وحدة الدعم الفني عبر الرابط الآتي :



‏http://app2.helwan.edu.eg/Detmed/



والذي يتم التسجيل من خلاله وملء النماذج، وطباعة استمارة الكشف الطبي بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به وإحضارها وقت الكشف عليه .

وقد اوضحت ادارة جامعة حلوان أن أيام الكشف الطبي للطالبات هي الأحد والثلاثاء والخميس، أما الطلاب "الإثنين والأربعاء" .



ونوهت إدارة الجامعة ان الكشف الطبي للطلاب الجدد يتم بمبنى ٣ بحرم الجامعة ، ويتم في الأيام الكشف على حوالي 1500 طالب وطالبة يومياً في تخصصات الباطنة والعيون والأسنان، وفق نظم القبول بكليات الجامعة .

