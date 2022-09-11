عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تتابع الكشف الطبي على الطلاب الجدد‎

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع جامعة حلوان اليوم  استقبال الطلاب الجدد  المرشحين لها عن طريق مكتب التنسيق بمرحلتي التنسيق الاولي و الثانية للعام الجامعي 2022 / 2023 لإجراء الكشف الطبي، وذلك تحت رعاية  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة.

txt

غدا.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن استراتيجيات التفكير

txt

جامعة حلوان في أسبوع.. كلية التربية تنظم ندوة عن تحقيق الأمن البيئي.. وخدمة اجتماعية تحتفل بتخريج دفعة جديدة

و يقوم الطلاب بحجز الكشف الطبي على موقع جامعة حلوان من خلال وحدة الدعم الفني عبر الرابط الآتي :

‏http://app2.helwan.edu.eg/Detmed/


والذي يتم التسجيل من خلاله وملء النماذج، وطباعة استمارة الكشف الطبي بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به وإحضارها وقت الكشف عليه .

وقد اوضحت ادارة جامعة حلوان أن أيام الكشف الطبي للطالبات هي الأحد والثلاثاء والخميس، أما الطلاب "الإثنين والأربعاء" .


ونوهت إدارة  الجامعة ان الكشف الطبي للطلاب الجدد يتم بمبنى ٣ بحرم الجامعة ، ويتم في الأيام الكشف على حوالي 1500 طالب وطالبة يومياً في تخصصات الباطنة والعيون والأسنان، وفق نظم القبول بكليات الجامعة .
 

جامعة حلوان استقبال الطلاب الجدد مكتب التنسيق الكشف الطبي الدكتور حسام رفاعي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو مخدتش الـ100 جنيه.. كيفية تقديم تظلمات التموين 2022 للدعم الاستثنائي؟

هدية لـ مرتضى منصور| الهلال يدرس منح مكافأة كأس سوبر لوسيل للزمالك

بالأسماء.. بيراميدز يعلن رحيل 3 نجوم عن الفريق

اتوكس هنتجوز ونخلف وأنت نايم .. منى فاروق تحرج صديقها | شاهد

الأهلي يعلن ضم 4 صفقات من العيار الثقيل خلال ساعات.. تفاصيل

انضم بالفعل.. شوبير يُعلن عن صفقة جديدة لـ الأهلي

البنك المركزي: رؤساء مجالس إدارات شركات استولوا على أموال مصرف مصري شهير..تفاصيل

عاجل .. برازيلي ينضم رسميا لـ صفوف الأهلي

موضوعات متعلقة

ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية

15سبتمبر … الفرصة الاخيرة للالتحاق بالدراسات العليا بآداب حلوان

معهد إعداد القادة: نعمل على زيادة الوعي لدى الشباب لـ يتفاعلوا مع المجتمع

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. عبر هذا الرابط فور إعلانها

ترشيحاتنا

أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم

بخطوات بسيطة.. أفضل الطرق للحفاظ على مكيف سيارتك

بالصدفة.. اكتشاف جبل جليدي مغطى بالحصى شمال جرينلاند

أب يحذر الأسر من حمل أطفالهم لزجاجات المياه بسبب هذه الحادثة

في ذكرى ميلاد المايسترو.. إنجازات صالح سليم ورقم قياسي غير قابل للكسر

رمزيات القدر..إغلاق متحف ضحايا 11 /9 مع حلول ذكرى الهجمات يعكس حال عالمنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أجمل 10 نساء في العالم .. بيلا حديد الأولى

مدير لوكاندة أمريكية يصور النزلاء عُراة .. لن تصدق أين أخفى الكاميرا

جمال شعبان يهاجم محمد رمضان | اعرف السبب

نستخدمه يوميا| احترس .. طعام شائع فى كل بيت يسبب الفشل الكلوى

فيديو

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ