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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن استراتيجيات التفكير

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي تنمية القدرات و المهارات ويتم ذلك بالتعاون بين المركز والكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وقد اعلن المركز عن تنظيم برنامج تدريبي لاعضاء هيئة التدريس والعاملين عن استراتيجيات التفكير بعلم النفس الايجابي ، ويتم اقامة البرنامج التدريبي غدا الاحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢  الساعة ٥ مساء.

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ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بشهر سبتمبر عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة برنامج تدريبي لاعضاء هيئة التدريس استراتيجيات التفكير بعلم النفس الايجابي علم النفس الإيجابي استراتيجيات التفكير Jobs Education

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