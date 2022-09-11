وداي دجلة يقترب من تحقيق أول بطولة إسكواش في الموسم الجديد بعد تأهل نوران جوهر لنهائي بطولة ساوث ويسترن

تأهلت بطلة أندية وادى دجلة نوران جوهر، المصنفة الاولي عالميًا، للدور النهائي لبطولة ساوث ويسترن للسيدات المفتوحة 2022، وذلك بعد تغلبها في دور نصف النهائي على الدجلاوية روان العربي المصنفة، السابعة عالميًا بنتيجة أشواط2-3) ) بواقع نقاط (11-8) (7-11) (10-12) (11-4) (11-4) في مباراة أستمرت 59 دقيقة.

وتخوض نوران جوهر، مباراة نهائي بطولة ساوث ويسترن للسيدات المفتوحة، المقامة في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة، غدا الأحد، أمام اللاعبة نور الطيب المصنفة 8 عالميًا، وسط آمال بقدرة "جوهر" على التغلب على منافستها وإحراز أول بطولة إسكواش لوادى دجلة في الموسم الجديد.

قالت نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة، إنها تسعى للفوز بلقب بطولة ساوث ويسترن 2022، لتحقيق انطلاقة قوية بالموسم الجديد، وذلك بهدف استمرار الحفاظ على نجاح وادى دجلة في الفوز بأكبر عدد من البطولات المحلية والدولية، وريادة مصر للعبة الإسكواش، موجهة الشكر لإدارة وادى دجلة على تقديم الدعم والمساندة لتطوير مستوى لاعبي الفريق، ودفعهم لاستمرار تحقيق الانتصارات.

وانطلقت بطولة ساوث ويسترن للسيدات المفتوحة 2022، يوم 6 سبتمبر الجاري، في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة بمشاركة 24 لاعبة إسكواش بمجموع جوائز 110 ألف دولار، وتعتبر هذه البطولة من بطولات الإسكواش الذهبية.