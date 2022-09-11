التهامي: الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح للوصول إلى مخرجات تهم المواطن

أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح للوصول إلى مخرجات تهم المواطن.

وقال جمال التهامي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رؤية واضحة عندما دعا إلى حوار وطني، يشمل كل طوائف المجتمع المصري، والوصول لمحاور محددة لصالح المواطن المصري في النهاية



وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الحوار الوطني هو بارقة أمل على الطريق نحو تفاعل جميع القوى السياسسية والمدنية، مؤكدا أن مجلس أمناء الحوار الوطني يعمل بشكل متواصل لإاختيار مقرري اللجان

تسريع العمل

وأشار جمتال التهامي إلى أنه لابد من تسريع العمل كي يؤتي الحوار الوطني أثره الفعال في أقرب وقت ممكن.