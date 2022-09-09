جمال التهامي: مصر بين أولى الدول عالميا حرصا على تطبيق حقوق الإنسان

أكد المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن مصر بين أولى الدول عالميا التي تحرص على تطبيق حقوق الإنسان.

وأضاف "المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "ملف حقوق الإنسان في مصر يسير بدرجة عالية جدا ومطابق للمعايير الدولية"، مؤكدا أن مصر أم الدنيا، وتتسع لكل مواطنيها بكل أطيافهم ودياناتهم، ولا فرق بين أي مصري.

وأشار المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إلى أن هناك بعض الدول في أوروبا أقل تطبيقا لمعايير حقوق الإنسان عن مصر، وهذا ما نادى به الرئيس السيسي بخصوص الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان.

وأوضح المستشار جمال التهامي، أن حقوق الإنسان لا تقتصر على حرية الرأي فقط؛ ولكنها تتعلق بكل شيء، من حرية الرأي، والمأكل، والملبس، والصحة، والحياة وغيرها".

