ظهر في سفاجا.. مسجل خطر يدعي أنه المهدي المنتظر

حالة من الغضب انتابت أهالى مدينة سفاجا ومحافظة البحر الأحمر وذلك بعد إدعاء مسجل خطر أنه خاتم الأنبياء والمهدى المنتظر، حيث كان يعمل موظفا بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وتم إلقاء القبض عليه فى وقت سابق بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

بدأت القصة عندما بدأ محمد أبوالهول فى نشر بعض العبارات على صفحتة على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا :"أنا العبدالذي أنزل عليه الكتاب لينذر بأسا شديدا أنا جميع الأنبياء، لقد بعثت في آخر الزمان في مدينة سفاجا وأهل المدينة كذبونى .

وزعم مدعى النبوة خلال منشوراته قائلا: الحمد لله والشكر لله رب العرش العظيم الذي اصطفانى وجعلنى من المرسلين للعالمين لرفع راية المسلمين ورجوع الناس إلى الدين الإسلام والقضاء على الكافرين والمجرمين وتحرير المسجد الحرام والمسجد الأقصى.

وكشف بعض أهالى سفاجا ، أن المدعو سالف الذكر كان يعمل موظفا بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، حتى تم إلقاء القبض عليه نتيجة الاتجار في المواد المخدرة.

وتبين أنه عقب أدائه مدة العقوبة داخل السجن وخروجه، تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى قبل أن يتم إخلاء سبيله منذ عدة أشهر بعد قضاء فترة عقوبته الثانية، ليخرج ويدعى تلك الأكاذيب.

من جانبه، قال الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدعو، مضيفا أنه سيتم التواصل مع الأجهزة المختصة حتى يتم إلقاء القبض عليه.