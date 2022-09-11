عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ظهر في سفاجا.. مسجل خطر يدعي أنه المهدي المنتظر

مدعى النبوة فى مدينة
مدعى النبوة فى مدينة سفاجا

حالة من الغضب انتابت أهالى مدينة سفاجا ومحافظة البحر الأحمر وذلك بعد إدعاء مسجل خطر أنه خاتم الأنبياء والمهدى المنتظر، حيث كان يعمل موظفا بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وتم إلقاء القبض عليه فى وقت سابق بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

 

إصابة سائق ومساعده في انقلاب شاحنة مواد بترولية بطريق الغردقة

لجان للمراجعات البيئية بمدارس الغردقة استعدادا لانطلاق العام الدراسى

بدأت القصة عندما بدأ محمد أبوالهول فى نشر بعض العبارات على صفحتة على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا :"أنا العبدالذي أنزل عليه الكتاب لينذر بأسا شديدا أنا جميع الأنبياء، لقد بعثت في آخر الزمان في مدينة سفاجا وأهل المدينة كذبونى .

 

وزعم مدعى النبوة خلال منشوراته قائلا: الحمد لله والشكر لله رب العرش العظيم الذي اصطفانى وجعلنى من المرسلين للعالمين لرفع راية المسلمين ورجوع الناس إلى الدين الإسلام والقضاء على الكافرين والمجرمين وتحرير المسجد الحرام والمسجد الأقصى.

 

وكشف بعض أهالى سفاجا ، أن المدعو سالف الذكر كان يعمل موظفا بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، حتى تم إلقاء القبض عليه نتيجة الاتجار في المواد المخدرة.

 

وتبين أنه عقب أدائه مدة العقوبة داخل السجن وخروجه، تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى قبل أن يتم إخلاء سبيله منذ عدة أشهر بعد قضاء فترة عقوبته الثانية، ليخرج ويدعى تلك الأكاذيب.

 

من جانبه، قال الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدعو، مضيفا أنه سيتم التواصل مع الأجهزة المختصة حتى يتم إلقاء القبض عليه.

مدينة سفاجا شخص يدعى النبوة المهدي المنتظر البحر الأحمر التواصل الاجتماعي محافظة البحر الاحمر مواقع التواصل الاجتماعي الوحده المحلية مواقع التواصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو مخدتش الـ100 جنيه.. كيفية تقديم تظلمات التموين 2022 للدعم الاستثنائي؟

هدية لـ مرتضى منصور| الهلال يدرس منح مكافأة كأس سوبر لوسيل للزمالك

بالأسماء.. بيراميدز يعلن رحيل 3 نجوم عن الفريق

اتوكس هنتجوز ونخلف وأنت نايم .. منى فاروق تحرج صديقها | شاهد

الأهلي يعلن ضم 4 صفقات من العيار الثقيل خلال ساعات.. تفاصيل

انضم بالفعل.. شوبير يُعلن عن صفقة جديدة لـ الأهلي

البنك المركزي: رؤساء مجالس إدارات شركات استولوا على أموال مصرف مصري شهير..تفاصيل

عاجل .. برازيلي ينضم رسميا لـ صفوف الأهلي

ترشيحاتنا

أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم

بخطوات بسيطة.. أفضل الطرق للحفاظ على مكيف سيارتك

بالصدفة.. اكتشاف جبل جليدي مغطى بالحصى شمال جرينلاند

أب يحذر الأسر من حمل أطفالهم لزجاجات المياه بسبب هذه الحادثة

في ذكرى ميلاد المايسترو.. إنجازات صالح سليم ورقم قياسي غير قابل للكسر

رمزيات القدر..إغلاق متحف ضحايا 11 /9 مع حلول ذكرى الهجمات يعكس حال عالمنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أجمل 10 نساء في العالم .. بيلا حديد الأولى

مدير لوكاندة أمريكية يصور النزلاء عُراة .. لن تصدق أين أخفى الكاميرا

جمال شعبان يهاجم محمد رمضان | اعرف السبب

نستخدمه يوميا| احترس .. طعام شائع فى كل بيت يسبب الفشل الكلوى

فيديو

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ