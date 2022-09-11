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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بالمسئولين لعودته إلى عمله بهيئة سلامة الغذاء بعد استبعاده منها

صدى البلد

أرسل القارئ محمد أحمد عبد الكريم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من استبعاد هيئة سلامة الغذاء له عن العمل.

وقال في شكواه انا حاصل على بكالوريوس علوم زراعية فى التسويق الدولى وباحث ماجستير دراسات عليا قسم المحاصيل الزراعيه خلال عام 2021 علمت با احتياج مهندسين زراعه فى الهيئه للعمل بالعقد الموسمى موسم الله قدمت اوراقى فى المكتب بفرع الزقازيق وتم التواصل معى من اجل حضور مقابلة واختبار للقبول فى الهيئة ، وبفضل لله تم اجتياز المقابلة والاختبار وتم التواصل معى لاداء الوظيفة فاستقلت من عملى وتوجهت الى العمل بالهيئة مع العلم انه موسم الغلة وفى حاله طلب الهيئة لمهندسين بعقد الباب الرابع سنكون مرشحين للعمل من خلال التقييم الذى يقوم به مدير الفرع كما حدث فى عام 2017
وبالفعل عقب انتهاء الموسم تم ترشيحى لعمل المقابله والاختبار بفضل لله وبفضل تقيماتى العالية من رئيس الفرع فى الشرقية وبسبب الجهد المبذول وعدم مخالفة الأوامر وأداء مهام وظيفتى بصورة طيبة وعالية الدقة.


وبعد انتهاء عمل المقابلة والاختبار تم ترشيحى للباب الرابع لكن تم الاستعانة ب 500 صيدلى للهيئة فاتعثرت فرصنا كمهندسين زراعة وخلال بدايه الموسم الثانى 2022 تم التواصل معى من الهيئة لاختيارى للعمل بنظام العقد الموسمى بفضل ادائى الوظيفى الموسم السابق وان هناك فرصة كبيرة الموسم الحالى لاكون فى الهيئة بنظام الباب الرابع بفضل تقيماتى وأداء عملى بصورة طيبة وخبرتى بالعمل بالموسم السابق 2021 وتم عقد اجتماع مجمع للمحافظات فى كلية الزراعة عين شمس وخلال الاجتماع اكدو لى على ان الخبرات السابقة لها الاولوية فى التثبيت وعليه استقلت من عملى وقدمت اوراقى للمرة الثانية وتم قبولها (لاجتيازها معايير الاختيار ) وبدأت العمل بالموسم الثانى 2022 وماله من مشقة وتعب نظرا لكثرة العمل ودقة التركيز والمسئولية الكبيرة و بعض اماكن التخزين التى كنت اعمل بها بعضها كانت تبعد جغرافيا عن منطقة سكنى ومالها من بذل جهد ومصاريف نقدية عالية كانت لا يتحملها المرتب الذى كان مجرد رمزى طمعاا فى أداء وظيفتى والقبول والتقيم وعدم مخالفة الأوامر وعقب انتهاء الموسم تم عقد اختبارات ومقابله فى الفرع وبفضل لله وفضل عملى وتقييمى والنجاح فى الاختبارات تم اختيارى وترشيحى لعمل مقابلة وامتحان فى مقر الهيئة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

قمت بمراجعه الضوابط والقوانين بالهيئه نظرا للاختبار وتم عمل المقابله مع ممثلين وقيادات للهيئة وبفضل لله كنت على ثقه سيتم التواصل معى وتم با الفعل التواصل معى خلال انتهاء شهر 8 من خلال جروب على الواتس خاص بالهيئة وتم ابلاغي بقبولى بالهيئة وعلينا تحضير مصوغات التعيين للباب الرابع قبل بدايه شهر 9.


وقمت بتجهيز أوراقى التى استنفدت جهود ومصاريف نقديه كبيره من اجل إحضارها فى الوقت المحدد وابلغونى بحضور محاضرة مع احد قيادات الهيئة من خلال تطبيق zoom وبدا المحاضره بتبارك لنا با اجتيازنا الاختبارت وقبولنا رسميا بالهيئه وسرعان ما انتهيت من استخراج الاوراق وسيتم حضوري موسم الأرز ومن ثم سيتم توزيعنا على الموانى وبالفعل جهزت كل الاوراق المطلوبه من كشوفات وفيش وتحليلات وسرعان ما تواجدت با الفرع وقدمت الأوراق وتم امضاء عقد الباب الرابع وبعد ايام ابلغونا با الحضور فى الفرع لااداء تدريب وتجهيز لاستلام الارز "الشعير".

وخلال انتهاء اليوم تلقيت رساله من تطبيق واتس اب من احدى القيادات فى الهيئه انه تم استبعادى وكان استنادهم الى استبعادى تقليل اعداد الفرع علما أن انا فقط من تم استبعادى من 28 فرد اخرون انا من اكثرهم خبره بعملى العام السابق (الاولويه).

اطالب بحقى الشرعى في رجوعى عملى فوراَ
وعمل تحقيق بحضور رئيس الهيئه مقدم الشكوى محمد احمد عبد الكريم مهدى محافظة الشرقية مركز بلبيس تليفون 01281456830 - 01281456830.

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