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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيديو أثار قلق الجمهور.. حقيقة تركيب كاظم الساهر قدما صناعية

كاظم الساهر
كاظم الساهر

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للفنان الكبير كاظم الساهر يظهره فيه وهو يتحرك بشكل صعب ، الأمر الذى دفع الجمهور للاعتقاد أن القيصر يعيش بقدم صناعية .

وفى الحقيقة هذا الفيديو قديم وظهور الفنان كاظم الساهر هو يتحرك بشكل صعب كان بسبب كسر في قدمه ، حيث أكد الفنان ذلك فى إحدى حفلاته واعتذر للجمهور عن عدم الوقوف لمدة طويلة . 

ويذكر أن تصدر النجم كاظم الساهر مؤشرات البحث بعد حلقته مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم، والتي كشف فيها عن عدد التفاصيل عن حياته الخاصة.

حديث كاظم على شاشة cbc ليس الأول له في هذا الإطار، فقد ظهر كاظم الساهر في حلقة تلفزيونية قديمة مع الإعلامية أروى، حكى فيها عن سر وشم جسده بـ أغنية مدرسة الحب،  وروى تفاصيل مرعبة عن تعرض حياته للخطر وقت القصف الأمريكي على العراق، وقال: كنت أنام في غرفة وأضع لحن الأغنية في غرفة بعيدة، بحيث لو طالني القصف تصل الأغنية لشخص يستطيع إنجازها بشكل لائق.

 

تركيا العراق منى الشاذلى كاظم الساهر الفنان كاظم الساهر

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