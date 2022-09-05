سبب وشم كاظم الساهر وتفاصيل تعرضه للقتل في العراق.. فيديو

تصدر النجم كاظم الساهر مؤشرات البحث بعد حلقته مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم، والتي كشف فيها عن عدد التفاصيل عن حياته الخاصة.



حديث كاظم على شاشة cbc ليس الأول له في هذا الإطار، فقد ظهر كاظم الساهر في حلقة تلفزيونية قديمة مع الإعلامية أروى، حكى فيها عن سر وشم جسده بـ أغنية مدرسة الحب، وروى تفاصيل مرعبة عن تعرض حياته للخطر وقت القصف الأمريكي على العراق، وقال: كنت أنام في غرفة وأضع لحن الأغنية في غرفة بعيدة، بحيث لو طالني القصف تصل الأغنية لشخص يستطيع إنجازها بشكل لائق.



وكشف الفنان كاظم الساهر إن اسمه الحقيق ”كاظم جبار إبراهيم” ومع إطلاقه أولى أغانيه، قام أحد الأشخاص بالسخرية منه والتنمر عليه بسبب اسمه، حيث أوضح الساهر في أحد اللقاءات التليفزيونية: “واحد بشكل استفزازي قالي أنت كاظم جبار اسمك يصبح بياع عصير.. قلت له يشرفني شكرًا.. قالها بطريقة ساخرة”.



حل النجم العراقي الكبير كاظم الساهر قبل أيام ضيفًا على جمهوره في مصر والوطن العربي مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد غياب عن القاهرة تجاوز الـ 10 سنوات، وذلك عبر برنامج "معكم منى الشاذلي".

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قال "الساهر" خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه كان سعيدا للغاية بإحياء حفلته مؤخرا بالساحل الشمالي وكانت أجواء رائعة على البحر والرمال وكانوا يحرصون على التقاط الصور التذكارية معه.