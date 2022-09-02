عشت 20 عاما في عزلة.. كاظم الساهر يكشف أسرارًا تذاع لأول مرة

كشف المطرب كاظم الساهر عن العديد من الأسرار والكواليس التي تذاع لأول مرة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة جديدة من حلقات برنامج معكم.

كاظم الساهر يكشف أسرارا وكواليس عن حياته لأول مرة



وأكد كاظم خلال الحلقة أنه شخص بيتوتي جدا، ولا يحب الظهور فى المناسبات الاجتماعية؛ بسبب تجمهر الجمهور حوله، فور تواجده فى أي مكان.



وأضاف كاظم الساهر أنه دخل فى عزلة تامة لأكثر من 20 عاما، قائلا: أنا انعزلت تماما عن الناس لأكثر من 20 عاما، وأنا أحب الخضرة؛ لذلك عندما اخترت منزلي، اخترته وسط قرية مليئة بالزرع والخضرة، وأحب أعيش عيشة المزارع، والاستيقاظ مبكرا.

كاظم يكشف عاداته فى الحياة اليومية

وأضاف كاظم الساهر تعودت منذ سنوات الاستيقاظ مبكرا فعندما استيقظ الساعة السابعة صباحا أشعر بغضب شديد لكوني استيقظت متأخرا.



وأشار كاظم إلى أنه يعشق زراعة الشجر والنخل، لذلك قام بزراعة شجر المانجو والجوافة أمام منزلة، مؤكدا قدرته البالغة على تحديد أي نوع شجرة أو نخله.

كاظم يكشف سبب انقطاعه عن مصر

وفي بداية الحلقة تحدث كاظم الساهر عن أسباب انقطاعه عن مصر لأكثر من 10 سنوات، مؤكدا أنه لم ينقطع عن زيارة مصر، فقد زارها خلال الـ10 سنوات الماضية أكثر من 3 مرات، في زيارات سياحية، وليس لإقامة حفلات غنائية.