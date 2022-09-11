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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من كواليس برنامجها الجديد..ريهام سعيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ريهام سعيد
ريهام سعيد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة عبر خاصية الريل على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام سعيد في الصورة من كواليس برنامجها الجديد، مما نال إعجاب متابعيها.

برفقة ابنتها .. شاهد أحدث ظهور لـ ريهام سعيد

حسن شاكوش وريهام سعيد

من جانب آخر، أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، محاكمة أولى جلسات محاكمة حسن شاكوش لاتهامه بالإساءة للإعلامية ريهام سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى جلسة 2 أكتوبر للإعلان للدعوى المدنية.

وذكرت الدعوى التي تقدم بها شعبان سعيد المحامي وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، بث المطرب حسن شاكوش فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على عبارات تحمل معنى خدش شرف المدعية، وانتهاك خصوصيتها.

والبداية كانت عندما نشبت مشاجرات بين ريهام سعيد وحسن شاكوش، بعدما رفع كلاهما دعوى يتهم فيها الآخر بالسب والقذف، لتصبح الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء.

انستجرام ريهام سعيد التواصل الاجتماعي حسن شاكوش أحدث ظهور الاعلامية ريهام سعيد موقع التواصل الاجتماعي

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