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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة عاملة بصعق كهربائي بسبب كولدير مياه في تأمين صحي قنا

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى

أصيبت عاملة بصعق كهربائى، أثناء استخدامها كولدير مياه بمبنى التأمين الصحى في قنا، وذلك نتيجة ماس كهربائى.

 

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطاراً من قسم قنا بإصابة ر.ع ٣٩ عاماً بصعق كهربائى، أثناء استخدامها كولدير مياه بمبنى التأمين الصحى.

 

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وتبين حدوث ماس كهربائى فى كولدير المياه، أدى إلى إصابة العاملة بصعق كهربائى، أثناء القيام بعملها داخل المبنى.

 

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة لنقل المصابة إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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