بجمبسوت .. هيدي كرم في أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت هيدي كرم بأطلالة صيفية جذابة مرتدية جمبسوت باللون الازرق ، وهو ما نال اعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة والإعلامية هيدي كرم، عبرت عن تخوفها من مرض الزهايمر الذى يصيب السيدات أكثر من الراجل، قائلة: "ربنا يحمي الجميع يا رب من جميع الأمراض ويعطي الصحة للجميع".

وأضافت هيدي خلال تقديمها برنامج "راجل و2 ستات" المذاع على قناة أون أي مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن، أن كلمة "راحة المخ" كلمة كبيرة ولا يستطيع أحد أن يفعلها حتى في وقت النوم.

ولفتت إلى أن 55 مليون شخص مصاب بالزهايمر حول العالم ويصاب شخص كل أربع ثواني، وهذه الأرقام مرعبة، وهذا المرض ليس له علاج حتى هذه اللحظة رغم التقدم العلمي والتكنولوجي.