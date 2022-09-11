محمد جاد: قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ تجسد حضارة مصر بصورة مبهرة

علق الإعلامى محمد جاد، مقدم برنامج “صباح البلد”، على تفقد رئيس الوزراء منتجع كليوباترا بشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ، معقبا أن مؤتمر المناخ حدث هام برعاية الأمم المتحدة يستقبل وفودا ورؤساء وشخصيات مؤثرة حول العالم.

وأضاف “جاد”، خلال تقديم حلقته ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن إجراءات استعداد مؤتمر المناخ العالمى تجرى على قدم وساق، وأكد رئيس الوزراء بذل مزيد من الجهود.

وأكد أن قاعة المؤتمرات نموذج حقيقي يجسد الصورة التاريخية عن حضارة مصر بصورة مبهرة أمام دول العالم تليق باسم مصر، كأحد أهم مؤتمرات المناخ العالمى.

وقد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الفنادق، من بينها "رداميس"، و"كليوباترا"، وتفقد أعمال رفع كفاءة الغرف الفندقية الحالية، إضافة إلى التوسعات التي يجريها مالكو الفنادق لزيادة الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد الغرف الفندقية والأجنحة، في ظل تواجد الآلاف من ضيوف مصر خلال مؤتمر المناخ.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وناصر عبد اللطيف، أن الاستعدادات تُجرى على قدم وساق للانتهاء من جميع التوسعات وأعمال التطوير خلال الفترة القريبة المقبلة.