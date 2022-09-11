زراعة الوادي الجديد: الفلاح الواحاتي ساهم في تعظيم الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي

في عيد الفلاح

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن الفلاح الواحاتي ساهم في تعظيم الاقتصاد المصري، وتحقيق الأمن الغذائي، واستمراره في العمل، حتى في وقت الأزمات، والمحافظة تشهد تطورًا في الزمام المنزرع وزيادة الإنتاجية وذلك لزيادة وعي المزارع واستجابته للتوصيات الفنية، بالإضافة إلى تشجيع المحافظ للاستثمار والمستثمرين.

وقال المرسي بمناسبة احتفالات عيد الفلاح، إن مديرية الزراعة لا تألوا جهدًا أبدًا في الإرتقاء بالعملية الزراعية والمزارعين على حد سواء وتشجيع المزارعين وزيادة التنمية الزراعية وحل أي عراقيل تواجه المزارع، وكذلك توفير التقاوى لجميع المحاصيل بجانب المتابعة من إدارات الإرشاد الزراعي بقري ومراكز المحافظة وإرشاد المزارعين بأهم التوصيات الفنية لكل محصول على حدة من خلال مهندسي الإرشاد.

بالإضافة إلى توفير بعض المخصبات من صندوق الموازنة العامة، وكذلك توفير العديد من الحقول الإرشادية للمحاصيل المعتادة والمحاصيل غير التقليدية والمناسبة لظروف الصحراء مثل الدخن والسورجم والفول السودانى وعباد الشمس والبونيكام، بجانب تطبيق الزراعة التعاقدية وإطلاق المشروع القومى لتطوير نظم الرى بقرض تمويلي يصل إلى 10 سنوات بدون فائدة، علاوة على استمرار المشروع القومي للبتلو وتحسين السلالات .

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وقال وكيل الزراعة ، إن القطاع الزراعى ساهم في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ذلك المشروع العملاق الذي يستهدف تطوير الريف المصري، بالإضافة إلى توفير المبيدات الخاصة بسوسة النخيل الحمراء والنمل الابيض مع الاستجابة الفورية والسريعة للبلاغات، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين للموافقة على تراخيص الحظائر والمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعى في الوادى الجديد، واستخراج عدد من تراخيص تشغيل حظائر الماشية وعنابر الدواجن.