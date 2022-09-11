عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: برنامج فرصة يدعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل وذوي الهمم|صور

محافظ القاهرة يدشن
محافظ القاهرة يدشن برنامج فرصة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بحديقة الأزهر حفل تدشين برنامج التمكين الاقتصادى"فرصة" بمحافظة القاهرة كأحد روافد التنمية الاقتصادية لبرنامج "حياة كريمة" والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى المناطق الأولى بالرعاية . 

و تم تسليم المشروعات لعدد من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ، كما تضمن الحفل افتتاح ملتقًا للتوظيف يضم ٢٤ عارضًا من كبرى الشركات يقومون بتوفير 200 فرصة عمل للشباب، وتسليم بعض الأجهزة التعويضية  لعدد من أصحاب الهمم .

شهد الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء علاء رشاد السكرتير العام ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ود. أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الإجتماعى، ود.عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة ، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية. 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن برنامج "فرصة" يمثل منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل  لدخول سوق العمل والحصول على الوظائف المناسبة استكمالاً لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية لمساعدة القادرين على العمل للانتقال من مرحلة الدعم إلى الاستقلالية المالية ، كما يهدف إلى دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل وذوى الهمم في الاندماج بسوق العمل خاصة المستفيدين من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ، كما يعمل البرنامج على تحقيق الاستقلال الاقتصادي من خلال توفير التدريبات اللازمة والتحفيز للحصول على وظيفة ملائمة .

وأضاف محافظ القاهرة أن البرنامج يعمل على تأهيل وتدريب واختيار العناصر مع توفير كافة الإمكانيات المادية لإنجاح المشروعات ، وتشكيل بيئة داعمة من ريادة الأعمال لتنمية المشروعات متناهية الصغر وإضافة قيمة تنموية ومالية لأصحاب هذه المشروعات.

وثمن محافظ القاهرة جهود وزارة التضامن الإجتماعى فى تنفيذ برنامج «فرصة» الذى يتم فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من برامج "تكافل وكرامة" ، مشيرًا إلى أن برنامج "فرصة" يساعد على توفير فرص عمل للأسر القادرة على العمل، سواء المستفيدة من الدعم أو غير المستفيدة ، وذلك بالتوظيف فى العديد من الجهات، سواء الشركات أو المصانع، إضافة إلى تنفيذ أنشطة اقتصادية بتوفير أدوات الإنتاج أو نقل أصول ووحدات إنتاجية أو عن طريق أنشطة التدريب المهنى .
وتم خلال الحفل تسليم 14 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر، و 9 شيكات لبدء المشروعات الصغيرة تتراوح قيمة الشيك بين 10 آلاف و20 ألف جنيه ، كما تم تسليم عدد 9 أجهزة تعويضية لذوي الهمم .

وأشار د.عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ عدة برامج متنوعة تستهدف التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل الجديدة. ويعد برنامج «فرصة» أحد أهم هذه البرامج، حيث يوفر قروضًا ميسرة تستهدف المواطنين الأقل دخلًا، لتوفير حياة معيشية جيدة لهم بالتعاون مع المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف د. أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الإجتماعى أن برنامج فرصة يعد أحد أهم برامج التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الإجتماعى ، مشيرا إلى أن هدفه دعم المرأة والشباب والأسر محدودي الدخل من مستفيدي برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دمجهم في سوق العمل والإستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على فرصة عمل ملائمة، حيث يهدف البرنامج إلي تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلالية، و إتاحة فرص تمكين اقتصادى لكل فئات المجتمع وخاصة من السيدات والشباب وأصحاب الارادة من ذوي الهمم، و كذلك تطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة مع القطاع الخاص والأهلي، وتشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر بالإضافة إلي توفير فرص عمل .

IMG-20220911-WA0022
IMG-20220911-WA0022
IMG-20220911-WA0023
IMG-20220911-WA0023
IMG-20220911-WA0025
IMG-20220911-WA0025
IMG-20220911-WA0024
IMG-20220911-WA0024
IMG-20220911-WA0026
IMG-20220911-WA0026
IMG-20220911-WA0027
IMG-20220911-WA0027
IMG-20220911-WA0028
IMG-20220911-WA0028
IMG-20220911-WA0029
IMG-20220911-WA0029
IMG-20220911-WA0016
IMG-20220911-WA0016
IMG-20220911-WA0018
IMG-20220911-WA0018
IMG-20220911-WA0017
IMG-20220911-WA0017
IMG-20220911-WA0015
IMG-20220911-WA0015
IMG-20220911-WA0019
IMG-20220911-WA0019
IMG-20220911-WA0021
IMG-20220911-WA0021
IMG-20220911-WA0020
IMG-20220911-WA0020
IMG-20220911-WA0010
IMG-20220911-WA0010
القاهرة حديقة الازهر التمكين الاقتصادي فرصة حياة كريمة فرصة عمل للشباب أصحاب الهمم التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار الذهب.. هبوط تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 90 جنيهًا

هذا اللاعب لن ينضم رسميا .. شوبير يوجه صدمة لعشاق الزمالك

من أين تأتون بهذه الشائعات.. حقيقة تنازل الهلال السعودي عن مكافأة سوبر لوسيل للزمالك

ارتفع 8 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11-9-2022

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. تظهر اليوم كن أول الحاصلين عليها

أب يحذر الأسر من حمل أطفالهم لزجاجات المياه بسبب هذه الحادثة

من الشاشة إلى التشرد.. ممثلة "الحاج متولي" أدمنت التدخين وعاشت مع الكلاب والثعابين | ما قصتها ؟

خليني ساكت .. فرج عامر يوجه رسالة غامضة | شاهد

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يسلم أجهزة تعويضية لأصحاب الهمم بحديقة الأزهر.. شاهد

ترشيحاتنا

نص منطوق الحكم على المستشار وشريكه في قضية المذيعة شيماء جمال

غياب بنزيما.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة مايوركا

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

جريمة السرقة.. الحبس عامًا مع الشغل للمتهمين في قضية الإعلامية شيماء جمال|صور

مفاجأة في واقعة فتاة البياضية.. ابن عمها فشل في الاعتداء عليها فقتلها

شكري: التقارير العالمية تشير إلى عدم كفاية حجم الجهد لمواجهة تهديدات المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلبي معاك.. استقبال مصطفى كامل بنقابة الموسيقيين لتقديم أوراق ترشحه

بعد إعلان زواجه.. صور رومانسية جمعت بين سعد لمجرد وزوجته.. شاهد

شاهد.. تشارلز ملك بريطانيا في الزي السعودي ويرقص بالسيف| فيديو

ابن عمرو دياب يثير الجدل بصورة على إنستجرام.. والجمهور: مين ده

فيديو

صديقة ثم حبيبة وزوجة.. خطوبة سعد لمجرد وغيثة العلاكي

بعد عام واحد فقط .. انفصال على ربيع عن زوجته الثانية

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

كرسي روسي في الكلوب أطفأ أنوار أوروبا

كريمة أبو العينين

بالكوري .. ميهمنيش حد

هند عصام

تحتمس الثالث .. الملك الإمبراطور

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ