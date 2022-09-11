بعد 6 أيام من الإغلاق.. شواطئ مطروح تستقبل زوارها

تشهد محافظة مطروح حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وعودة حالة الموج فى البحر اليوم، الأحد، بالشواطئ المفتوحة إلى طبيعتها.

وأكدت الصفحة الرسمية لمجلس مرسى مطروح أنه يمكن لزوار وأهالى مطروح السباحة والاستمتاع بنزول البحر بعد حالة الاستقرار فى البحر.

واستقبلت شواطئ مرسي مطروح المفتوحة الأبيض ومينا حشيش عددا من الأهالى وزوار المحافظة لتعود لسابق عهدها.

كان مجلس مدينة مرسى مطروح حذر أهالى وزوار مطروح من النزول والسباحة في الشواطئ المفتوحة نظرا لحالة عدم الاستقرار في البحر، والتى استمرت لمدة 6 أيام على التوالى.

وأعلن مجلس مدينة مرسى مطروح استمرار غلق عدد من الشواطئ لسوء الأحوال الجوية وعدم الاستقرار في البحر وارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب، مما يعرض حياة المصطافين للخطر.

وحذر مجلس مرسي مطروح من ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة، مشددا على الجميع بعدم نزول البحر بتلك الشواطئ، تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر.