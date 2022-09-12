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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفلسطيني عدي الدباغ يكشف حقيقة توقيعه لنادي الزمالك

الزمالك
الزمالك

نفى الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم نادي أروكا البرتغالي، حقيق  توقيعه لنادي الزمالك والانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت أن الزمالك نجح في إنهاء الاتفاق مع عدي الدباغ، بعد إنهاء ارتباطه مع نادي أروكا البرتغالي.

ونشر عدي الدباغ ”ستوري“ عبر حسابه الشخصي على موقع ”إنسجرام“ بيانًا نفى فيه التوقيع لنادي الزمالك".

محمد صبحي يشارك في تدريبات الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تواجد محمد صبحي حارس المرمى، عقب عودته  للقلعة البيضاء بعد انتهاء إعارته لنادي فاركو .

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني واللاعبون على الترحيب بمحمد صبحي، وتمنوا له التوفيق وتحقيق البطولات مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وحرص  جوسفالدو فيريرا على توجية رسالة للحارس خلال اجتماعة مع اللاعبين مؤكدا له أن الزمالك  بيته وعودته إضافة للفريق، متمنيا له التوفيق وتحقيق النجاحات مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشارك محمد صبحي في التدريبات الجماعية اليوم برفقة محمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية ثلاثي حراسة مرمي الفريق تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس.

وقام مدرب حراس مرمى الفريق بالترحيب بمحمد صبحي بشكل خاص ، ومنحه تعليمات خاصة  وطالبه بالتركيز وبذل أقصى جهد مع زملائه استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور  الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا

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