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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيكو وهشام ونادر وحميد الشاعري.. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أكرم حسني

الاحتفال بعيد ميلاد
الاحتفال بعيد ميلاد أكرم حسني

أحتفل نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان أكرم حسني ، حيث حرص كل من هشام ماجد وشيكو وحميد الشاعري و عزيز الشافعي ونور خالد النبوي وايهاب عبد الواحد واحمد فهمي “ واما ” و نادر حمدي ، على الحضور للتهنئة بعيد ميلاده . 

الاحتفال بعيد ميلاد أكرم حسني 
الاحتفال بعيد ميلاد أكرم حسني 
الاحتفال بعيد ميلاد أكرم حسني 

ومن المقر ان يعود النجم أكرم حسني إلى خشبة المسرح من خلال بطولته لمسرحية حتى لا يطير الدكان والتي من المقرر عرضها خلال موسم الرياض، ليستعد النجم للتحضيرات والبروفات للمسرحية في الوقت الذي يتم فيه اختيار باقي فريق العمل.

أكرم حسني يعود إلى المسرح بـ حتى لا يطير الدكان

أحمد فهمى يوجه رسالة لـ أكرم حسني في عيد ميلاده

ويشارك أكرم حسني في بطولة المسرحية النجوم درة زروق، بيومي فؤاد، محمد أنور، إسماعيل فرغلي، وهي قصة وإنتاج أمير طعيمة ومن إخراج محمد أوتاكا.

وتعتبر تلك المشاركة الثانية لأكرم حسني في المسرح، حيث قام ببطولة مسرحية عطل فني " 2020، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر، وهي أيضًا تعاونه المسرحي الثاني مع المؤلف أمير طعيمة والمخرج محمد أوتاكا، وقد حققت المسرحية عروضًا كاملة العدد بالمملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض وأيضًا وقت عرضها في جدة وحققت نجاحًا كبيرًا.

أحدث ظهور لأكرم حسنى 
شارك الفنان أكرم حسني، متابعيه عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له.

وظهر أكرم حسني وهو يسبح في البحر أثناء  قضاء إجازته الصيفية في إحدى المدن الساحلية وعلق قائلا "وابلبط ابلبط".

أعاد موقع الفيديوهات يوتيوب، أغنية للي للكينج محمد منير للجمهور بعد أيام من حذفها بسبب أزمة وخلاف حول حقوق الملكية الفكرية بين الفنان اكرم حسني والمطرب الشاب محمود المنسي.


يأتي ذلك بعدما، اعتذر المطرب الشاب محمود المنسي للفنان أكرم حسني، على اتهامه بسرقة لحن أغنية للي للكينج محمد منير من أغنية ولد الهلالية، بعد أزمة استمرت عدة أيام.

اكرم حسني المملكة العربية السعودية امير طعيمة بيومي فؤاد الفنان اكرم حسني خالد النبوى احمد فهمي حميد الشاعرى

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