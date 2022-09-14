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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تنشر خطب شهر ربيع الأول 1444هـ

صدى البلد

تنشر وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر ربيع الأول 1444هـ :الجمعة الأولى : 30/ 9/ 2022م - حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) من الميلاد إلى البعثة.
 

أما الجمعة الثانية : 7/ 10/ 2022م - هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء، والجمعة الثالثة : 14/ 10/ 2022م - فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، والجمعة الرابعة : 21/ 10/ 2022م - مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية.

 

فى سياق آخر .. شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان اليوم الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢م، بحضور الرئيس الكازاخي  قاسم جومارت توكاييف ، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا  فرانسيس بابا الفاتيكان ، والعديد من القيادات الدينية من مختلف دول العالم.

و عقب الجلسة الافتتاحية أكد وزير الأوقاف في بيان إعلامي أن لدينا من المشترك الإنساني ما يجب أن نبني عليه ، حيث أجمع المشاركون على أهمية تعزيز المشترك الإنساني وأسس العيش المشترك والتعاون فيما يخدم الإنسان كونه إنسانًا دون النظر إلى دينه أو جنسه أو لونه أو عرقه أو لغته .

 وأشاد بما أكد عليه فضيلة الإمام الأكبر في كلمته أمام المؤتمر من أهمية العمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية ومواجهة الموجات الإلحادية التي تعد خطرًا على البشرية كلها ، وأننا يجب أن نحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية ، كما أثنى على تأكيد فضيلته رفض تلك الدعوات العبثية التي تتحدث عن اندماج الأديان ، فالتعايش بين أصحاب الديانات المختلفة شيء والاندماج بينها شيء آخر ، الأول وهو التعايش نحييه وندعمه، والآخر وهو محاولات الاندماج نشجبه ونرفضه ونؤكد أنه لا يقول به عاقل فضلا عن متدين، فأقل ما يوصف به أنه أمر عبثي على حد تعبير فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر . 

خطب الجمعة خطبة الجمعة شهر ربيع الأول

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