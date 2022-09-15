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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ1114..ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 15-9-2022

صدى البلد

أسعار الذهب .. ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس 15-9-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

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أسعار الذهب


ويقدر الارتفاع في أسعار الذهب بحوالي 4 جنيهات للجرام،  على مستوى جميع الأعيرة، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب .

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الخميس 15-9-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

عيار 21 يسجل 1111 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم.. فيديو

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الذهب اليوم في مصر
 

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,108 جنيها للبيع و 1,114 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,266 جنيها للبيع و 1,273 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 950 جنيها للبيع و 955 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 739 جنيها للبيع و 743 جنيها للشراء.

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سعر الذهب اليوم في مصر


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,864 جنيه  للبيع و 8,912 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 39,381 جنيه للبيع 39,595 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,266,286 جنيه للبيع، و 1,273,143 جنيه للشراء.


سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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أسعار الذهب اليوم فى مصر


و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


صادرات الذهب


وكشفت تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع  صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.  

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