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أخبار البلد

السفيرة سها جندي: خطة ترويج للمشروعات القومية للمصريين بالخارج الفترة المقبلة

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالترويج للعقار المصري، استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة «إكسبو ريبابليك»، لتعزيز جهود الترويج لما تمتاز به مصر من مقومات تنافسية في مجال تصدير العقار.

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ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن الاستثمار العقاري يأتي على رأس اهتمامات المصريين بالخارج، وفقًا لما تم إجراؤه من استطلاعات الرأي، وكذلك خلال نقاشات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، مثمنة دور المصريين بالخارج في الترويج لما تمتاز به مصر من بنية تحتية حديثة، بالإضافة إلى المشروعات القومية المختلفة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة للترويج للمشروعات القومية للمصريين بالخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الدولة حريصة على توفير فرص الاستثمار العقاري لجميع شرائح المصريين بالخارج، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدن الجيل الرابع، وكذلك مشروعات الإسكان على اختلافها، مؤكدة أننا نعمل بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لضمان عدالة الفرص وإتاحتها لجميع المصريين بالخارج.

وفي السياق ذاته، ثمنت وزيرة الهجرة، ما يقوم به د. كليلة، من الترويج للعقار المصري بالخارج في العديد من المعارض في عدة دول، مشيرة إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمارات، بما تمتاز به من بيئة تشريعية ومناخ استثماري، بجانب كونها سوقًا كبيرًا.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الإقبال على الاستثمار في العقار المصري يعكس الثقة في البيئة الاستثمارية في مصر، كما يعزز اجتذاب رؤوس أموال أجنبية، وعملة صعبة، وهو ما نسعى إليه في ظل ما يشهده العالم.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة «إكسبو ريبابليك»، أنه تم  إطلاق والاستعداد لتنفيذ 8  معارض للعقار المصري بالخارج، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع وزارتي الهجرة ووزارة الإسكان.

وتابع كليلة أن  هذا العام شهدا تكثيفًا للمعارض التي تم إطلاقها حيث تم تنظيم اربعة معارض في المملكة العربية السعودية  وحدها  بسبب الاقبال علي العقارات المصرية منها معرضين في  الرياض،  ومعرض في جدة، "وسوف يتم تنظيم معرض جديد في الرياض نهاية نوفمبر القادم معلنًا اعتزامه الانطلاق إلى عدد من العواصم الأوروبية للترويج للعقار المصري، وايضا التخطيط لإطلاق معرض العقار المصري في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، موضحًا أن عدد كبيرا من الأجانب يهتم أيضا بشراء العقار المصري خاصة في المشروعات القومية وتأتي علي رأيها مشروعات العاصمة الادارية ومدينة العلمين ، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري.

ووجه كليلة الدعوة إلى السفيرة سها جندي، للمشاركة في فعاليات النسخة المقبلة من معرض الترويح للعقار المصري بالخارج، والمقرر انعقاده في الرياض، للترويج للدولة المصرية ومنجزاتها كذلك باعتباره فرصة للقاء الجالية ودعم الترويج للمشروعات.

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