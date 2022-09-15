عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: تكلفة الاستيراد بلغت 10 مليارات دولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أزمة ارتفاع الأسعار تضرب جميع دول العالم، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة الاستيراد أدى إلى صعوبة الوضع الاقتصادي. 

وزير المالية: حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال 6 سنوات

محمد معيط: رئيس وزراء كوريا استقبلني بعبارة أهلا بحلال المشاكل

وقال محمد معيط، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، إن تكلفة الاستيراد بلغت 10 مليار دولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية. 

 

وتابع وزير المالية، أن المستثمرين سحبوا 22 مليار دولار للخارج، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما كان له تأثير قوي على الاستثمارات.

 

 بسبب ارتفاع أسعار الدولار

وأشار محمد معيط إلى أن ارتفاع خدمة الدين في مصر جاءت بسبب ارتفاع أسعار الدولار. 

وزير المالية ارتفاع الأسعار الدكتور محمد معيط تكلفة الاستيراد دول العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقسط 400 جنيه على 30 سنة.. الحجز مستمر 3أسابيع| مفاجآت طرح الإسكان الأخير

قبلات ومايوه بكيني .. ظهور صادم لـ سعد الصغير وزوجته على البحر |فيديو

صدمة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة

فرج عامر: الأهلي يضم فيليب هداف الدوري السويسري رسميا

اعترف بخطئه.. مصدر يكشف تفاصيل تحويل صفقة الأهلي الجديدة إلى المحكمة التأديبية

الزمالك خسر الصفقة.. مصطفي فتحي في بيراميدز رسمياً

الاتفاق تم .. الأهلي يحسم رابع صفقاته الصيفية | تعرف عليها

رسميا.. انتقال دونجا وعمر جابر إلى الزمالك

ترشيحاتنا

انعقاد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين مصر وليتوانيا

انخفاض معدلات التطعيم.. مركز السيطرة على الأمراض بإفريقيا: كورونا لا يزال تهديدًا خطيرا

بثنائية.. مانشستر يونايتد يحقق أول فوز له في الدوري الأوروبي على شيريف

السعودية.. حشرة تهاجم المنازل وتشوه أجساد الأطفال والسلطات تستعين بالطائرات لمحاربتها

وصلنا للحدود الآمنة..وزير المالية: خدمة الدين بلغت 39.5% من إجمالي الموازنة العامة..فيديو

150 ألف ريال جوائز.. السعودية تعلن عن مفاجأة لصناع القهوة والموسيقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. ملك أحمد زاهر تتألق بهذه الإطلالة| شاهد

بعد إعلانها إصابتها بمرض خطير.. منى فاروق تثير جدلا بإطلالتها| شاهد

نوع مهمل من التوابل ملعقة منه يوميا تخلصك من الكوليسترول وتخفض وزنك

وزير الدفاع يفتتح أعمال تطوير المستشفى العسكرى العام للعائلات بغمرة ..فيديو وصور

فيديو

موافق اشتغل مع محمد رمضان ..أول تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة بعد وعكته الصحية

عملة معدنية بـ 2 جنيه قريبًا في الأسواق .. ما علاقة نجيب ساويرس ؟ "فيديوجراف"

هاجموا سيارته..أحمد شيبة يتشاجر مع معحبيه بسبب صورة

وزير الدفاع يفتتح أعمال تطوير المستشفى العسكرى العام للعائلات بغمرة ..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

محمد حبيب

موسوعة "دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة".. قراءة وتقييم

حسين مرسي

أزمة المناخ وتحدي البقاء

المستشار أحمد المعز الشندويلي

قم للمعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ