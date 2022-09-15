وزير المالية: تكلفة الاستيراد بلغت 10 مليارات دولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أزمة ارتفاع الأسعار تضرب جميع دول العالم، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة الاستيراد أدى إلى صعوبة الوضع الاقتصادي.

وقال محمد معيط، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، إن تكلفة الاستيراد بلغت 10 مليار دولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع وزير المالية، أن المستثمرين سحبوا 22 مليار دولار للخارج، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما كان له تأثير قوي على الاستثمارات.

بسبب ارتفاع أسعار الدولار

وأشار محمد معيط إلى أن ارتفاع خدمة الدين في مصر جاءت بسبب ارتفاع أسعار الدولار.