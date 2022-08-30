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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد معيط: رئيس وزراء كوريا استقبلني بعبارة أهلا بحلال المشاكل

وزير المالية
وزير المالية

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن كانت هناك الكثير من المشاكل التي تواجه الشركات والمصانع الكورية في مصر، مشيرا إلى أنه جلس مع سفير كوريا السابق ومن بعده سفير كوريا الحالي في اجتماعات متواصلة للبحث في تلك المشاكل وتم حلها جميعا.

وأضاف "معيط" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسي، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه عندما قام بزيارة كوريا وتم ترتيب مقابلة له مع رئيس الوزراء الكوري وذهب للقائه، استقبله قائلا "اهلا بحلال المشاكل" وذلك لأن سفير كوريا وأصحاب الشركات قاموا بنقل صوره جيده له عند رئيس وزرائهم.

وتابع وزير المالية أن أكبر حوافز يتم تقديمها لجذب الاستثمارات الأجنبية هو حل جميع مشاكلهم.

وزير المالية المالية الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي الدكتور محمد معيط جذب الاستثمارات

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