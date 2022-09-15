لأول مرة.. كندا تعلن شراء 30 طائرة كهربائية

أعلنت شركة الطيران الكندية Air Canada (AC.TO) اليوم الخميس عن شراء طائرات كهربائية لأول مرة من خلال استحواذها على 30 طائرة إقليمية تعمل بالبطاريات من Heart Aerospace ، حيث يتجه المزيد من شركات الطيران إلى التقنيات الجديدة لخفض الانبعاثات وتكاليف الوقود.

وتكثف شركات الطيران العالمية خططها للتصدي لتغير المناخ حيث تواجه ضغوطًا متزايدة من المنظمين والمجموعات البيئية بشأن تأثير المليارات من الركاب الإضافيين المتوقع وصولهم إلى السماء في العقود المقبلة.

وأضافت أكبر شركة طيران في كندا في بيان إن طائرة هارت الكهربائية الهجينة ومقرها السويد قيد التطوير ستتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 30 راكبًا وتولد انبعاثات صفرية عند دخولها الخدمة ، وهو أمر متوقع في عام 2028.

ولم يكشف البيان عن قيمة الصفقة.

اتفاقية طيران كندا ، التي تشمل أيضًا حصة قدرها 5 ملايين دولار في Heart Aerospace ، تأتي في أعقاب صفقة 2021 من قبل شركة الطيران الأمريكية United Airlines (UAL.O) للحصول على 100 طائرة من 19 مقعدًا من الشركة الناشئة.