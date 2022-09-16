"خطة كيوبيد " جديد الحديث على "يوسف إدريس"

تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي مساء أمس الخميس بقاعة يوسف ادريس بمسرح السلام العرض المسرحي الجديد " خطة كيوبيد " من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح ، و ذلك بحضور الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الدكتور علاء قوقة رئيس قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، و عدد من المسرحيين و قيادات البيت الفني للمسرح.

يذكر ان عرض " خطة كيوبيد " هو أول عرض يقدم على قاعة يوسف ادريس بمسرح السلام التابع لفرقة المسرح الحديث حيث عادت القاعة للعمل من جديد بعد توقف دام ١١ عام ، و ذلك عقب اتمام عمليات الاحلال و التجديد بها.

عرض" خطة كيوبيد " من تأليف و أشعار عبد الله الشاعر، بطولة عبد المنعم رياض ، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، أزياء رباب البرنس، اضاءة أبو بكر الشريف، عزف تامر عبد المجيد، إعداد موسيقي محمد عبد الله، و من إخراج أحمد فؤاد.