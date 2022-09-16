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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور بعد تعرضه للإصابة.. صور

امام عاشور
امام عاشور

 

 

شارك امام عاشور نجم نادي الزمالك صور جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
 

وظهر  امام عاشور فى الصورة باطلالة كاجول، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.
 


 

كشف مصدر مطلع  بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة ما تردد حول تعرض إمام عاشور لاعب الوسط لإصابة قوية في مران الاثنين الماضي.
 

وأكد المصدر أن إمام عاشور سقط على كتفه خلال التقسيمة التي أقيمت في نهاية مران، ولكن اللاعب استكمل المران بصورة طبيعية، دون أن يشكو من أيه آلام".
 

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور  الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

 

IMG_٢٠٢٢٠٩١٦_٠٢٢٢٣٩
IMG_٢٠٢٢٠٩١٦_٠٢٢٢٣٩
نادي الزمالك امام عاشور بطولة دوري أبطال إفريقيا نجم نادى الزمالك إيليكت سبورت التشادي

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