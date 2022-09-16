عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تضع يدها على فروع شركة "روسنفت" الروسية لديها

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، وضع يدها على نشاطات شركة “روس نفت” الروسية في ألمانيا حيث تدير المجموعة النفطية الروسية الكثير من المصافي، من أجل "ضمان" إمدادات الطاقة الوطنية.

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان أن فروع روسنفت في ألمانيا التي تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط وضعت تحت "وصاية" الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة، وفقا لقناة “روسيا اليوم”.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء "تقديم مساهمة كبرى لضمان مستقبل مصفاة شفيت" في شرق البلاد على الحدود مع بولندا.

وتسيطر المجموعة الروسية على هذه المصفاة التي تؤمن إمداد العاصمة برلين ومنطقتها بالمنتجات النفطية.

وتسجل نشاطات المصفاة بلبلة كبيرة حاليا بعدما قررت الحكومة الحد بشكل كبير من واردات النفط الروسي، على أن تستغني عنها بالكامل بحلول نهاية السنة.

وبوضع يدها على الموقع، سيكون بوسع السلطات الألمانية التحكم بنفسها بإمدادات المصفاة بالنفط المستورد من موردين غير روسيا.

ويشمل قرار وضع اليد فروع روسنفت ألمانيا و"آر إن ريفاينينج إند ماركتينج" التي تملك أسهما في ثلاث مصاف كبيرة في البلد، شفيت وميرو وبايرن أويل.

أسعار النفط تتخلى عن مكاسبها وتتراجع بأكثر من 1%

بعد خسائر روسيا الفادحة.. هل وصلت حرب أوكرانيا إلى نقطة تحول؟

الحكومة الألمانية روسنفت المانيا إمدادات الطاقة المصافي برلين النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. خبير لوائح: الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الثانية بسبب كهربا .. فيديو

بأمر مارسيل كولر.. كهربا خارج قائمة الأهلى الأفريقية رسميا

الذهب ينزف.. تراجع تاريخي لأول مرة وهذا سعر عيار 21 الآن

أزمة محمد صبحي انتهت..ماذا فعل رئيس فاركو في الزمالك ..فيديو

الحق اشتري بسرعة.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الجمعة

أول رد من التعاون على أنباء انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز|خاص

مفاجأة .. رئيس المصري البورسعيدي تدخل لانتقال أشرف بن شرقي لـ الأهلي

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 16 سبتمبر

ترشيحاتنا

كيف تكون صلة الأرحام وما هي حقوقهم في الكتاب والسنة؟.. الأوقاف تجيب

تموين الدقهلية: ضبط 48 محضرا في حملات لإحكام الرقابة ومكافحة الغش

لبناني يقتحم بنكا للحصول على أمواله تحت تهديد السلاح

13 محطة وسرعة فائقة.. أين ومتى يمكنك ركوب مونوريل 6 أكتوبر؟

الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. اعرف أسعار العملات اليوم

أمين "البحوث الإسلامية" يطالب بلجنة من زعماء الأديان لتعزيز البعد الأخلاقي والإنساني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الجريء.. مي عز الدين تثير الجدل من جديد| شاهد

طليقة رامي جمال قبل الانفصال: روحي ماتت ومش هرجع زى الأول

تحتفظ بصورها معه .. تصرف غامض من طليقة رامي جمال

بوزن زائد.. إطلالة داليا البحيرى الأخيرة تضعها فى موقف محرج|شاهد

فيديو

عودة كهربا ووافد جديد وصفقات منتظرة.. خريطة تعاقدات الأهلي الصيفية| فيديوجراف

تطبيق اليوم الرياضي ودمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في المدارس/فيديو جراف

موافق اشتغل مع محمد رمضان ..أول تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة بعد وعكته الصحية

عملة معدنية بـ 2 جنيه قريبًا في الأسواق .. ما علاقة نجيب ساويرس ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

محمد حبيب

موسوعة "دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة".. قراءة وتقييم

حسين مرسي

أزمة المناخ وتحدي البقاء

المستشار أحمد المعز الشندويلي

قم للمعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ