محافظ مطروح: مستمرون في تطوير التعليم والارتقاء بمستوى طلاب

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة الاستعداد الجيد لبدء العام الدراسى القادم ومراجعة جاهزية جميع المدارس .

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لعمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح وإسماعيل جاتو وكيل المديرية، مقدما لهما التهنئة على ثقة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وتجديد تكليف عمرو شحاتة وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالمحافظة، و إسماعيل جاتو لتكليفه وكيلا للمديرية مع تمنياته لهما بالتوفيق.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار مسيرة تطوير منظومة التعليم بالمحافظة والتعاون بروح الفريق الواحد لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية بما ينعكس على الارتقاء بقطاع التعليم ومستوى طلاب مطروح.