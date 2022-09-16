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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 140 رأس ضاني وفشة غير صالحة للاستخدام في مطروح

ضبط لحوم فاسدة في
ضبط لحوم فاسدة في مطروح

أكد الدكتور محمد احمد المصري مدير عام الطب البيطري بمطروح أن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري، تمكنوا من ضبط سيارة محملة بلحوم أثناء دخولها لمدينة مرسي مطروح ببوابة الكيلو ٢١ ،.

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وأضاف بالكشف عنها تم ضبط 140 رأس ضأن و413 كجم دهن وكرشة وفشة، غير صالحة للاستهلاك الادمي  وتم تحرير محاضر وإخطار بالوقائع وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيا والحملات مستمرة حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين

كما شاركت مديرية الطب البيطري خلال حملة مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين والصحة وإدارة السياحة بالمحافظة علي محلات الجزارة والمطاعم والفنادق والمعسكرات وتمكنت اللجان من ضبط إجمالي كمية 75 كجم دواجن و69 كجم لحوم و15 كجم كبدة.

وأكد المحافظ أن ذلك ياتى استمرارا لجهود محافظة مطروح فى الرقابة على الاسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة مع احكام الرقابة  على منافذ  دخول المحافظة مع تكثيف الحملات التموينية والصحية بمشاركة جميع الجهات المعنية لمنع أي تجاوزات، وتنظيم حملات تفتيش دورية علي المجازر ومحلات الجزارة والمطاعم والثلاجات وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

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