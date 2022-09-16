الرئيس الإيراني: أجرينا 5 جولات حوار مع السعودية وسنستمر في ذلك

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، أنه تم عقد 5 جولات حوار بين إيران والسعودية، وطهران ستستمر في ذلك.

وقال رئيسي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن بلاده عقدت 5 جولات حوار مع السعودية، مضيفا أن إيران ستستمر في إجراء مثل هذه الحوارات.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه "إذا لم تتدخل قوى خارجية فإنه يمكن حل مشاكل المنطقة".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكد أن تعزيز العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، يصب في صالح الأمن في المنطقة ككل، معتبرا أن إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وإيران يخدم أمن المنطقة.

وعن جلسات الحوار التي عقدت بين إيران والمملكة، قال رئيسي: "كانت مفيدة، ومع استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة سيتمهد الطريق لتعزيز التفاعل".

وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.