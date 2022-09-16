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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يشدد على أهمية جذب السياحة الخارجية

محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل مدير السياحة الجديد

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهمية الترويج السياحى مع  ما تتمتع به محافظة مطروح  وتشتهر من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى ومتنوعة لتحتل مكانتها السياحية المرموقة.

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جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، مقدما التهنئة بمناسبة تكليفه مع تمنياته له بالتوفيق.


وأكد محافظ مطروح ترحيبه بالأفكار الجديدة بما يسهم في الترويج السياحى الجيد، والتواصل الفعال بين إدارة السياحة  بالمحافظة  ومكتب وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والفنادق  والشركات السياحية وغيرها لتحقيق التسويق والترويج السياحى للتنوع السياحى بالمحافظة سواء السياحة الأجنبية أو الداخلية.

 

وأوضح محافظ مطروح ،على  تعدد أنواع السياحة من شاطئية وعلاجية وتاريخية ومؤتمرات وغيرها سواء بمرسى مطروح وسيوة والعلمين وغيرها.

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