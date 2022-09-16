وزارة الرياضة تمثل مصر في مؤتمر منطقة التجارة الإفريقية حول المرأة والشباب

بمشاركة رؤساء الدول الإفريقية

شاركت وزارة الشباب والرياضة بتوجيه من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مؤتمر منطقة التجارة الحرة الإفريقية حول المرأة والشباب، والمقام خلال الفترة من ١٢-١٤ سبتمبر بدار السلام بتنزانيا.

شهد المؤتمر حضور كل من سامية حسن، رئيسة تنزانيا، ساهيل زيودي، رئيس جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، جويل تايلور، نائب رئيس جمهورية ليبريا، جسيكا ايبل، نائبة رئيس جمهورية أوغندا، أمينة جوريب، رئيسة جمهورية موريشيوس السابقة، وعددا من المتخصصين والشخصيات المؤثرة في إفريقيا، وبمشاركة شاهستا أشرف ممثلة مصر (وزارة الشباب والرياضة) في المؤتمر.

تناول المؤتمر كيفية استثمار الشباب والنساء كركائز مهمة في بناء المجتمعات الافريقية وتطويرها ، ومدى اهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية ، والتي جاءت لإزالة الحواجز التي تواجه النساء والشباب في التجارة ، وكيفية تحقيق المساواة بين الجنسين ، وكيفية محو الأمية المالية مما يؤدي إلى زيادة نمو الاقتصاد بجميع أنحاء القارة الافريقية.



كما تناولت جلسات المؤتمر جلسة بعنوان " دعم القيادات النسائية والشبابية في التجارة: حوار مع القيادات النسائية الأفريقية"، وكيفية تمكين النساء والشباب، وضرورة تعليم النساء ونشر الوعي بالسياسات واللوائح التي يتم وضعها لمساعدتهن ، وزيادة الوعي بالتحول الرقمي ، وكذا انعكاسات التحديات التي تواجه النساء والشباب في التجارة عبر الحدود في إفريقيا، وتعزيز الإدماج المالي للنساء والشباب في التجارة.

شهد المؤتمر جلسة بعنوان "دعم النساء والشباب كقوى محركة للصناعة الإبداعية في إفريقيا" وتناولت كيفية إصلاح الصناعة الإبداعية لضمان استفادة الشباب والنساء من التجارة، والاستفادة من الحلول الرقمية للتجارة لتعزيز القدرة التنافسية للنساء والشباب في سوق التجارة الحرة، والنساء والشابات في التجارة غير الرسمية عبر الحدود، ودعم إضفاء الطابع الرسمي على النساء والشباب في التجارة لتحقيق فوائد أكبر في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية.

كما ناقش المؤتمر تعزيز قدرة الشابات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على ادراكهم بجميع المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية ، والتشديد على تكوين الروابط التجارية، بالاضافة ألى أهمية التدريب على الشمول المالي.

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