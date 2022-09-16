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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد برج العرب

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته باستاد برج العرب بالإسكندرية في اطار الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي ٢٣ و ٢٧ سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية .

وشهد مران المنتخب الوطني حضور الكابتن عامر حسين و محمد بركات عضوى مجلس إدارة اتحاد الكرة وعقدا جلسة ودية مع روي فيتوريا  والتأكيد على مساندة المجلس برئاسة جمال علام له وتوفير جميع متطلبات المنتخب من أجل تحقيق أهداف الجماهير المصرية خلال الفترة المقبلة .

وقامت شركة بريزنتيش راعي اتحاد الكرة و منتخب مصر بعمل تصميم جديد لأتوبيس الفريق خلال معسكر شهر سبتمبر الجاري و الذي يتخلله وديتان أمام النيجر و ليبيريا يومي ٢٣ و ٢٧ سبتمبر الجاري .

وأثنى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على تصميم الأتوبيس وظهوره بشكل جيد.

تفاصيل أزمة الأرقام

وشهدت تدريبات معسكر منتخب مصر الوطنى الحالي واقعة بين ثنائي حراس مرمى الفراعنة الكبار محمد الشناوي وزميله أحمد الشناوي في حضور البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما طلب روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني ان يكون محمد الشناوي كابتن منتخب مصر الوطني لحين عودة محمد صلاح نجم فريق ليفربول ووافق على ان يرتدي محمد الشناوي فانلته رقم واحد.

إلا ان احمد الشناوي الحارس الثاني في المعسكر الحالي قرر ارتداء رقم واحد على فانلته ما اضطر زميله محمد الشناوي إلى ارتداء فانلة بدون ارقام ليثير التساؤلات داخل معسكر منتخب مصر الوطنى.

البعض داخل معسكر منتخب مصر الوطني رأي انه تصرف عادي من جانب احمد الشناوي وزميله شناوي الأهلي ومجرد تدريب.

فيما رأي آخرون انه اعتراض من احمد الشناوي على قرار البرتغالى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني ويجب علي المدير الفني التدخل الفوري.

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إصابة دونجا

وفي سياق آخر ، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، إصابة نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط المنتخب وفريق بيراميدز، في غضروف الركبة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها نبيل عماد دونجا إصابته بغضروف الركبة الخارجي وذلك خلال مران منتخب مصر في معسكره المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد منتخب مصر الوطني لخوض مباراتين وديتين أمام كل من النيجر وليبيريا يومي 23 و27 سبتمبر الجاري، وذلك في أول ظهور للمدير الفني الجديد للمنتخب البرتغالي روي فيتوريا.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني واللاعبين على الاطمئنان على نبيل عماد دونجا بعد ظهور نتيجة الأشعة مساء الأربعاء الماضي.

منتخب مصر روي فيتوريا النيجر برج العرب محمد بركات اتحاد الكرة

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